Gıda şikayetleri arttı, tespit edilen vaka sayısı aynı kaldı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda işletmelerini hijyen, kamu sağlığı ve gıda güvenilirliğinde tarladan çatala kadar denetiminde tek yetkili olduğunu kaydeden TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Onur Akbulut, gıda zehirlenmesi gibi konularda tüketiciler Alo Gıda İhbar ve Şikayet hattı üzerinden gıda ürünü, işletme şikayetleri ve ihbarları alındığını söyledi. Son dönemde gıda zehirlenmeleri konusunda veya gıda işletmeleri şikayetleri konusunda başvuru sayılarının artmış olmasının normal olduğunu belirten Akbulut, oda olarak gıda mühendisi çalıştıran işletmelerde bu tür şikayetler için resmi kontrol sayılarının arttığı bilgisini verdi.

Hızlı sonuç için ayrıntılı bilgi verilmesi gerekiyor

Vatandaşların gıda işletmelerini ve her türlü ürün için Alo 174 hattına şikayette bulunabileceğini aktaran Akbulut, etiketsiz, son tüketim tarihi geçmiş ürün ve işletmenin hijyene uygun olmaması gibi konularda şikayet başvurusu yapabildiklerini belirtti. Akbulut, “Vatandaşlar şikayet etiklerinde gıda işletmesinin adı, adresi, gördüğü sorunun gıda ile ilgili olması, hijyen, sorun yaşadığı ürün adı, işletme kayıt/onay numarası, son tüketim/tavsiye edilen tüketim tarihi, üretici adı adresi ve parti numarası gibi bilgileri işlemleri çok daha hızlandırır. Bunun için etiket okuryazarlığı önemli” dedi.

Öte yandan, hijyen kurallarına uymayanların Bakanlığın para cezasının yanı sıra zehirlenme vakalarında savcılığa verilmesi gibi işlemlerin de yapıldığını aktaran Akbulut, diğer yandan, meslek gruplarının resmi kontrol yapan kurumlarda daha fazla istihdam edilmesini talep etti.