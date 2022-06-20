Giresun Tombul Fındığı AB tarafından tescillendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı açıklama ile Türkiye'de 18 Şubat 2001 tarihinden coğrafi işaret olarak tescil edilen Giresun Tombul Fındığı'nın Avrupa Birliği'nde de tescillendiği bildirdi.

Açıkılmanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Antep Baklavası, Aydın İnciri, Malatya Kayısısı, Aydın Kestanesi, Milas Zeytinyağı, Bayramiç Beyazı ve Taşköprü Sarımsağı'ndan sonra AB'den tescil alan 8. ürünümüz Giresun Tombul Fındığı. Giresun ile Trabzon Beşikdüzü ve Vakfıkebir ilçelerine kadar olan sahil şeridinde yetiştirilen Giresun Tombul Fındığı'nın en eski tarihli salnamelerde bile 'kıymet ve lezzet bakımından üstün' olduğu vurgulanır. Bu üstünlük artık uluslararası arenada da tescillendi."