Giresun'da fındık ödemesi 7 Mayıs'ta yapılacak

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, 78 bin üreticiye 158 milyon lira alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılacağını bildirdi.

Karan, şunları kaydetti:

"TC kimlik numarasının son rakamı 8-6-4 olan üreticiler 7 Mayıs cuma günü, TC kimlik numarasının son rakamı 0-2 olan üreticiler ise 10 Mayıs pazartesi günü banka ATM'lerinden paralarını çekebilecekler. Alan bazlı gelir desteği ödemelerinin üreticilerin tam da bahçelerinde gübre ve ilaçlama yaptığı bir dönemde yapılacak olması sevindirici olduğu kadar, fındığın verim ve kalitesine önemli katkı sunacaktır. Fındıkta alan bazlı gelir desteği ödemelerinin yeni hasat öncesi üreticilere can suyu olacak."