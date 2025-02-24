GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu: “Don olayları tarımsal üretimi olumsuz etkiledi”

Güneş DOĞDU SOYLU / GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Borsası'nın Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıda, tarım ve gıda sektöründeki güncel gelişmeler, GTB’nin yürüttüğü projeler ve üyelerin rekabet gücünü artırmaya yönelik yapılan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

"Akdeniz'de narenciye ve seracılıkla uğraşan üreticiler zor durumda kaldı"

Toplantının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, son dönemde yaşanan kuraklık ve soğuk hava dalgasına da değinerek bölgede etkili olan don olaylarının tarımsal üretim üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu ifade etti.

Tiryakioğlu “Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, son 65 yılın en düşük yağışını alan bölgelerimiz, şimdi de zirai don sorunuyla karşı karşıya kaldı. Bu durum, özellikle Akdeniz bölgesinde narenciye ve seracılıkla uğraşan üreticilerimizi zor durumda bıraktı” dedi.

"Son 33 yılın en düşük ocak ayı yağışı..."

Ocak ayında yaşanan şiddetli kuraklığa da dikkat çeken Tiryakioğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı kuraklık haritalarına göre, ülkenin büyük bölümünün kuraklık yaşadığını belirtti ve ekledi: “Toprak Mahsulleri Ofisi’nin Fenolojik Değerlendirme Raporu’na göre ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da son 65, Akdeniz Bölgesi’nde ise son 33 yılın en düşük ocak ayı yağışının kaydedildiğini dile getirdi. Tiryakioğlu, su kaynaklarının verimli kullanılması ve kuraklığa dayanıklı tarım modelleri üzerine çalışmalar yürütülmesinin öneminin bir kez daha gözler önüne serildiğini sözlerine ekledi.