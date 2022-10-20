Gübre desteği ne kadar oldu?

“2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” 20 Ekim 2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanırken, bu destekler kapsamında bulunan gübre desteği miktarı belirlendi.

Bu yıl çiftçilere verilecek gübre desteği artarken, gübre desteği önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da ürünlere göre değişkenlik gösteriyor.

Alan bazlı destekler kapsamında “2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” a göre, 2022 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 75 lira mazot desteği, 46 lira gübre desteği ödenecek. Bu ürünler için gübre ve mazot desteği toplamda dekar başına 121 lira olarak ödenecek.

Pamuk ve çeltik üretenlere dekara 250 lira mazot ve 21 lira gübre desteği olmak üzere toplamda 271 lira, nohut, kuru fasulye ve mercimek üretiminde dekar başına 75 lira mazot ve 21 lira gübre desteği olmak üzere 96 lira, patates ve soya üreticilerine dekara 125 lira mazot ve 21 lira gübre olmak üzere 146 lira, yağlık ayçiçeğinde dekara 88 lira mazot ve 21 lira gübre dsteği olmak üzere toplam 109 lira destek ödemesi yapılacak.

Gübre desteği başvurusu nasıl yapılır?

Mazot, gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olmaları, kayıtlı iseler kayıtlarını yılı içerisinde güncelleştirmeleri gerekiyor. Ardından çiftçilerin gübre ve mazot desteği ile toprak analizinden faydalanmak istediklerine dair başvuru dilekçesini belirlenen süreler içerisinde doldurmaları ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olduğu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine vermek zorundadır.

Toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Tarım ve Orman Bakanlığında yetkilendirilmiş laboratuvarlarda toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir. 50 dekar ve üzeri parseli olan çiftçilerin bu parselin gübre desteğinden yararlanabilmesi için yetkilendirilmiş laboratuvarlarda toprak analizi yaptırması zorunludur.

Çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarını ve mazot, gübre ve toprak analizi desteği başvurularını arazilerinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne, eğer birden farklı ilçede arazileri mevcut ise ikamet ettiği ilin il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.