Gübre fiyatında artış sürecek

Ekinlerin sağlıklı gelişimi için ihtiyaç duyulan besin maddelerini bir arada bulunduran ve jçeriğindeki azot, fosfor ve potasyum sayesinde çiftçilerin ihtiyaç duyduğu birçok maddeyi bir anda karşılayan NPK gübresinin fiyatında artışın sürmesi bekleniyor.

Küresel NPK fiyatları, en büyük üreticiler Rusya ve Fas’ın 2022 yılına düşük stokla girmesi nedeniyle yeni yıla yükseliş eğiliminde girdi. Yurtdışı piyasalara bakıldığında Temmuz-Aralık 2021'de, NPK’nin fiyatı önemli ölçüde yükseldi. Argus tarafından yapılan analize göre 15-15- 15 Baltık / Karadeniz FOB fiyatı haziran ayındaki 407.50 dolar/ tonda seviyesinden 2021 sonunda 600 dolara çıktı. 15-15-15 Fas FOB fiyatı 2021 sonunda ton başına 230 dolar artışla 652.50 dolar düzeyine geldi.

Argus fiyatların daha da yükseleceğini öngörüyor. Çin ve Rusya’daki ihracat kısıtlamalarının etkisinin yılın ilk yarısında dünya genelinde hissedileceğini belirten kuruluş, Avrupa ve Güneydoğu Asya’da güçlenen talebin fiyatlar üzerindeki baskıyı artıracağını belirtiyor.