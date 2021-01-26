Gübre fiyatları artıyor

Kimyasal gübreleme dönemi yaklaşırken çiftçiler gübre fiyatlarını araştırıyor. Gübre kullanımının yaklaştığı dönemde gübre fiyatları fabrika çıkışında yüzde 65 zamlanırken, buna nakliye ve bayi karları da eklenince zam oranı yüzde 90'lara kadar çıkıyor. Gübre fiyatlarında yaşanan artış çiftçiyi düşündürürken, bu artışın önümüzdeki süreçte sofralara yansıması bekleniyor.

7 fabrikanın genel müdürü Ankara’ya çağrıldı

Türkiye’nin her bölgesinden çiftçilerin gübre fiyatlarındaki artışa tepki göstermesi Tarım ve Orman Bakanlığını harekete geçirdi. Bakanlık gübre sektörünün en büyük 7 firmasının genel müdürünü 22 Ocak Cuma günü acil olarak Ankara’ya çağırarak toplantı yaptı. Toplantıda fiyat artışının nedenleri üzerinde durulurken gübre üreticilerden fiyat indirimi yapmaları istendi. Gübre üreticileri ise, hammadde temininde yaşanan sorunlar ve ithalattaki fiyat artışları nedeniyle indirim bir yana gübre fiyatlarının daha da artabileceğini dile getirdi.

Toplantıda sektörün sorunları, artan fiyatlar ve alınması gereken önlemler konuşuldu. Bakan yardımcıları, üretici firmalara fiyat artışının nedenlerini sordu. Fiyatların aşağı çekilmesinin de talep edildiği toplantıda, sektör temsilcileri hammadde teminindeki güçlükleri, gübre takip sisteminin fabrikalara getirdiği ek maliyeti, dövizdeki artışa bağlı olarak hammadde ve ithal gübre fiyatının artmasını ve yeterli hammadde tedarikinin sağlanamaması sorunlarını dile getirdi. Sektör temsilcileri, bu sorunlara çözüm bulunamaması durumunda fiyatların daha da artabileceğini dile getirdi.