Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan destek ödemelerinden gübre ve mazot desteği için bekleyiş devam ediyor. Şubat ayına gelinmesi ile birlikte destekten faydalanan vatandaşlar gübre ve mazot desteği ne zaman verilecek, sorusuna yanıt aramaya başlarken, bu konuda Bakanlıktan henüz bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl gübre ve mazot desteği ödemeleri mart-nisan aylarında yapılırken, bu yıl da ödemelerin aynı dönemde yapılacağı düşünülüyor. Gübre ve mazot desteğinden çiftçiler faydalanabiliyor.

Nasıl başvurulur?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen tarımsal desteklerden biri olan gübre ve mazot desteği için başvuru yapacakların Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olmaları gerekiyor. Burada kaydı bulunan çiftçilerin gübre ve mazot desteği almak için dilekçe yazmaları ve bu dilekçeyi Tarım İl Müdürlüğü veya Tarım İlçe Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekiyor.

İlgili müdürlüklere teslim edilen dilekçeler inceleniyor ve bunun sonucunda başvurusu onaylanan vatandaşlar gübre ve mazot desteği almaya hak kazanıyor. Destek alma hakkını kazanan vatandaşların banka hesaplarına ödeme döneminde gübre ve mazot desteği ödemesi yatırılıyor. Bu destek güncel mazot fiyatının yüzde 50'si tutarında oluyor.

Başvuru şartları nelerdir?

Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması, 50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekiyor. Toprak analizi yaptırmayan çiftçiler sadece mazot desteği alabilirken, gübre desteklerinden yararlanamıyor. Ayrıca ekilen ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun da tespit edilmesi gerekiyor.