Gübreyi yüzde 30 ucuzlattı ama talepleri ‘ileri’ tarihe erteliyor

Takip Et

Eray ŞEN

Çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin (TKK) fiyatını yüzde 30 indirdiği gübrenin alımında sıkıntı yaşıyor. Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaff er Okay fiyatı düşen üre gübresini almak isteyen çiftçilere ‘ürün yok’ denilerek, ileri bir tarih verildiğini söyledi. Gübre piyasasındaki gelişmeleri değerlendiren Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru fiyat indiriminin olumlu ancak yetersiz olduğunu vurgularken, Adana Yüreğir İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise daha da artar endişesiyle yüksek fiyattan gübre alanların zarar ettiğini söyledi.

Tarım Kredi Kooperatifl eri Genel Müdürlüğü’nün 14 Şubat’tan geçerli olmak üzere ortalama yüzde 30’luk indirimle üre gübresini 9 bin 200, 20.20 taban gübresini 6 bin 100, çay gübresini ise 7 bin 500 liradan satacağını açıklamasının ardından, tarım sektöründe yaşanan ‘nispi rahatlama’ kısa sürdü. Tarım Kredi’den almak istedikleri üre gübresini ‘mal yok’ gerekçesiyle alamayan üreticiler, hafta sonuna doğru gübre verileceğinin söylendiğini ifade ettilir.

Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, “Fiyat indirimini olumlu karşılıyoruz, ne kadar inerse o kadar iyi ama ellerinde ürün yok. Tarım Kredi şu anda mal veremiyor. Ben bugün (14 Şubat) konuştum, üre gübresi istedim, hafta sonuna doğru geleceğini söylüyorlar” dedi. Fiyat indirimi yapılan diğer ürünlerden taban gübresinin ise şu anda zamanı olmadığını, mart sonu-nisan başında mısır ve pamuk ekimlerinde kullanmak gerekeceğini ifade eden Okay, “Şu anda buğdayın üst gübre zamanı, bunun için de üre gerekiyor, fiyatını 9 bin 200 liraya çektiler ama henüz isteyenlere veremediler. Bu orada yurt dışında doğalgaza yüzde 12 zam geldiğini, bunun sonucunda üre fiyatının da artacağını duyuyoruz. Nitekim İGSAŞ 9 bin 300 liradan 9 bin 500 liraya çıkmış, bunun devamı gelebilir” diye konuştu. Ürenin fiyatının geçen yıldan bu yıla yüzde 300’ün üzerinde atış gösterdiğini dile getiren Okay, “Çiftçi yüksek fiyat nedeniyle bu yıl taban gübresini zaten kullanmadı. Normalde bizim bölgede buğdayda kardeşlenmeden önce ve sonra olmak üzere, biri ocak sonunda, diğeri şubat sonunda iki kez gübre atılır. Şimdi ise ortalama bir tarih belirleyip bir kez atım yapıyor” dedi.

“İndirimin zamanlaması iyi oldu”

Türkiye’nin tarım havzalarından Çukurova’daki durumu açıklayan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru “Geçen seneden bugüne yüzde 400 artan gübre fiyatlarında yüzde 30’luk indirim yeterli değil ama yine de olumlu” diye konuştu. Tarım Kredi’nin indirimi ile ürenin 12 bin 500 liradan 9 bin 200 liraya düştüğünü söyleyen Doğru, şunları söyledi: “Buğday ve arpada üst gübresi atım zamanı, yüzde 30’luk indirim çiftçinin cebinde kalacak. Bölgemizde şu anda buğdayın üst gübresi atılıyor, narenciyede gübre atım dönemindeyiz, bunlar açısından fiyat indirimi iyi oldu. Taban gübresindeki indirim de nisan ayından itibaren ekilmeye başlanacak mısır, pamuk, ay çiçeği, yazlık sebze meyve gibi ürünler açısından olumlu. Ama bunlar yeterli değil.”

“14 BİN LİRADAN ALANLAR ZARAR ETTİ”

Adana’nın Yüreğir İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise gelişmeleri şöyle yorumladı: Gübre fi yatları düştü ama henüz makul seviyeye gelmedi. Çünkü geçen yıl üre fi yatı 2 bin 500 lirayken, şu anda indirimli hali olan 9 bin 200 lira halen yüksek. Çiftçinin yüzde 60’a yakını, fi yatlar daha fazla yükselir diye korktu, gübresini 14 bin liradan aldı ve şu anda zarar etmiş durumdalar. Kalanlar ise zaten yüksek fi yat nedeniyle gübre alamamıştı. Tarımdaki diğer girdilere bakarsak, ot ilacına yüzde 300, elektrik, tohum gibi girdilere ortalama yüzde 100 zam geldi ama gübredeki artış diğer tarımsal girdilere göre çok fazla. Şimdi fi yatı 9 bin 200 liraya indirdiler, yani bir şekilde ölümü gösterip sıtmaya razı etme durumu.”