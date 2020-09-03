Gümrüksüz ithalat, Türk pamuğunu vurdu

03 Eylül 2020

AHMET USMAN/İZMİR

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkanı Barış Kocagöz, Türk pamuğunun yurtdışındaki muadillerine göre yüzde 15 daha ucuza satıldığını söyledi. Bunun nedeninin çok daha yüksek fiyatlara ihtiyacından fazla ithalat yapan sanayici olduğuna dikkat çeken Kocagöz, “Nedense ithal pamuk olunca kaç para olduğuna bakmadan gümrüksüz ithalat yapan sanayici söz konusu Türk pamuğu olunca sanki ona ‘mümkün olduğunca ucuz alınması gereken ürün’ olarak bakıyor. Bu yüzden 70-80 bin ton kalan Türk malının fiyatı bile yerlerde sürünürken neredeyse 1 milyon ton yabancı üreticinin malı ülkemize yüzde 10 daha pahalıya ithal edildi. Bir aya kadar hasada başlayacak üreticinin morali bu nedenle sıfır. Bu yıl üretimimiz yüzde 35 düşecek. Üreticiye geri dönme şansı verseniz emin olun bir yarısı daha vazgeçerdi” diye konuştu.

Sanayicinin pamuk politikası yok

Türkiye tekstil sanayinin çok önemli olduğunu ve hammadde anlamında kollanması gerektiğini vurgulayan Kocagöz, “Ancak sanayicimizin de bir pamuk politikası olmalı. Ortada kontrolsüz ve plansız bir ithalat var. Üstelik cari açığımıza da negatif etkisi olduğu kesin. Milli ürünün kıymetini kriz anlarında idrak edemediysek ne zaman anlayacağız? Pamuk üretimi sadece üretici birlikleri, STK’lar ya da konsey tarafından değil, sanayicilerimizce de kollanmalı. Ama öyle olmuyor. Yıllardır üretici tek başına. Eğer Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan iyi bir destek gelirse kollanmış oluyor. Yoksa kendi birlikleri, İTB gibi bazı önder borsalar ve Ulusal Pamuk Konseyi ile baş başa” dedi.

Destekleme en az 1.30 kg/TL olmalı, %30 kota şartı konmalı



Artık üreticinin canına tak ettiğini belirten Kocagöz, “Elbirliğiyle 1 milyon ton hedefe ulaşmış üretimimizi ne yazık ki 2 yılda yerle bir edeceğiz. Sonra kimse çıkıp da ‘efendim toprağımız var, iklimimiz var, niye pamuk üretemiyoruz?’ gibi komik bir soru sormasın. Bu iş böyle devam ederse sonunda bakanlığımız TMO’nun buğday ve üzümde olduğu gibi müdahale fiyatıyla pamuk almak zorunda kalacaktır. O zaman da ‘vay efendim piyasaya niye müdahale ediliyor’ diye hiçbir sanayici sormasın. Bu vesileyle buradan tekrar bakanlığımıza sesleniyoruz. 2020 Nisan ayında üreticinin ektiği pamuğun desteklemesi hala açıklanmadı, lütfen bir an evvel en az 1,30 TL/kg olarak destek açıklayarak pamuk üreticisini destekleyelim. Ayrıca sanayicimizin kullandığı pamuğa en az yüzde 30 Türk pamuğu kullanma kotası koyalım. Yoksa gelecek nesillere bırakacak bir pamuk üretimimiz kalmayacak” görüşünü savundu.