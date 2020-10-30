“Günde 10 ton sütü doğrudan tüketiciye ulaştırıyoruz”

30 Ekim 2020

Eray ŞEN

Merkez Sarıçam ilçesinde yaklaşık 100 kişinin çalıştığı, 850 dönümlük çiftlikte, keçi ahırları ve ihracata yönelik üretim yapılan meyve bahçeleri de var. Çiftliğin farklı bir özelliği de arazideki 12 lojmanda, 12 aileden oluşan çalışanların ailece yaşaması.

Çiftlik sahibi Ali Acembekiroğlu, ‘Ali Baba’ markası ile süt, yoğurt, tereyağı, dondurma, peynir ve sucuk ürettiklerini söyledi. Daha önce akaryakıt istasyonu işlettiğini belirten Acembekiroğlu, 2010 yılında Ziraat Bankası kredisi ile tarım ve hayvancılık sektörüne girdiğini belirterek, “İlk başta 350 dönümde, Amerika’dan 480 hayvan getirerek başladık. Yıllar içinde hayvanlarımız çoğaldı, Danimarka’dan Jersey ırkı inekler getirdik. Bunlar genetik yapıları daha güçlü, küçük oldukları için daha az yer kaplıyorlar, daha az yem tüketiyorlar, hastalıklara karşı daha dirençli ve süt kaliteleri çok iyi. Bu özelliklerinden dolayı, hedefimiz Jersey ırkının sayısını artırıp, Simental ile yarı yarıya orana ulaştırmak” dedi.

Günde ortalama 16 ton süt ürettiklerini kaydeden Acembekiroğlu, günlük süt üretiminin yüzde 60’ını oluşturan 10 tondan fazlasını, kapıdan satış, kalan bölümünü süt ve süt ürünleri tüketici ile buluşturduklarını aktardı.

"Saanen keçilerinin sütünden dondurma yapıyoruz"

Çiftlikteki 200 Saanen keçisinden elde ettikleri süt ile dondurma ürettiklerini, sayıyı 500’e çıkarıp dondurma üretimini artırmak istediklerini aktaran Acembekiroğlu, “Hayvan kalitesi, süt kalitesi, çiftlik yönetimi, hayvanların genetik yapısı, personel mutluluğu açılarından Türkiye’nin en iyi üç beş çiftliğinden birisiyiz” diye konuştu. Meyvecilik faaliyetleri hakkında da bilgi veren Acembekiroğlu, Adana’da 400 dönüm, Niğde Çamardı’da 700 dönüm meyve bahçesi kurduklarını, şeftali, nektarin, erik ve kaysıdan oluşan 600 ton ürün elde ettiklerini kaydetti.