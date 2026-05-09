Halfeti’nin simgesi karagülde hasat zamanı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yetişen ve kendine has rengi ile kokusuyla dikkat çeken coğrafi işaretli karagülde hasat mesaisi başladı. Dünyada yalnızca Halfeti’de yetişebilen endemik tür için üretim çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2013 yılında “sakin şehir” ağına dahil edilen Halfeti, tarihi taş yapıları ve doğal güzelliklerinin yanı sıra karagülüyle de öne çıkıyor.

Birecik Barajı sonrası su seviyesinin yükselmesiyle üretim alanı daralan karagül, bölgenin mikroklima iklimi sayesinde kendine özgü rengini ve kokusunu koruyor.

Üretim alanları genişletiliyor

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili alan karagülün daha geniş alanlarda yetiştirilmesi amacıyla Halfeti Kaymakamlığı, Belediye ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çalışmalar yürütülüyor.

Ağırlıklı olarak seralarda yetiştirilen ve ilkbahar ile sonbahar aylarında açan karagüller, farklı alanlarda değerlendirilmek üzere dallarından kesilerek hasat edilmeye başlandı.

Halfeti Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Korkmaz, karagülün yalnızca Halfeti’de yetişebilen özel bir tür olduğunu söyledi.

Korkmaz, karagülün Fırat Havzası’nın belirli bölümünde yetişebildiğini belirterek, "Buradan 3 kilometre yukarıya çıktığımızda aynı verimi, aynı etkiyi alamıyoruz. Şu an karagülün en iyi zamanı hasat zamanındayız. Misafirlerimizin gelip canlı canlı görebileceği, dokunabileceği, koklayabileceği en iyi zaman mayıs-haziran ayıdır. Karagülü merak eden tüm misafirlerimizi Halfeti'ye bekliyoruz. Nadide bir tür olduğu için üretimi çok fazla yok ancak üretimin yaygınlaştırılması konusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Belediye olarak yeni bir sera kurulumu şu anda gerçekleştirmekteyiz." dedi.

Yeni sera ve damıtma tesisi planı

Halfeti İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Bozoğlan da ilçenin simgelerinden birinin coğrafi işaretli karagül olduğunu ifade etti.

Karagülün Halfeti’nin mikroklima özelliği taşıyan ikliminde yetiştiğini belirten Bozoğlan, çiçeğin gonca döneminde siyaha yakın bir renk aldığını, daha sonra mor ve koyu kırmızı tonlarına dönüştüğünü anlattı.

Bozoğlan, Halfeti dışında yetiştirildiğinde rengin pembeye yakın tonlara döndüğünü kaydederek, "Halfeti'de şu anda bin 750 metrekare kapalı alanda, 12 bin metrekare açık alanda karagül üretimi yapılmaktadır. Bu üretimden kadın kooperatifimiz de destek almakta. Onlara da yaprak temini yapıyoruz. Şu anda Halfeti Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Sinan Korkmaz'ın destekleriyle eski Halfeti'de 7 bin 750 metrekare bir alan tahsisi yapıldı. Bu alana biz bin metrekare kapalı yetiştirme alanı, 250 metrekare üretim alanı ve damıtma tesisi olarak hizmet sunacağız. Ülkemizin ekonomisine, bölgemizin kalkınmasına ve ekonomisine desteklerde bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Karagül ürünleri ziyaretçilere sunulacak

İlçeye gelen turistlerin karagül bahçelerini ziyaret edebildiğini aktaran Bozoğlan, kadın kooperatifiyle birlikte hasat çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bölgede etkili olan şiddetli fırtınaya rağmen üretimin devam ettiğini belirten Bozoğlan, elde edilen karagüllerin lokum, kolonya, sabun ve çeşitli koku ürünlerinde değerlendirildiğini kaydetti.

Halfeti Anlat Anadolu Kadın Kooperatifi üyesi Nurgül Günal ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen hasat programına katıldıklarını belirtti. Günal, hasat edilen güllerden çeşitli ürünler hazırlayarak Halfeti’ye gelen ziyaretçilere sunacaklarını ifade ederek sezonun bereketli geçmesini diledi.