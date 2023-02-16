Hayvan sayısı azaldı: Yem fiyatları ne olacak?

Deprem nedeniyle üretici kesiminde en çok gündeme gelen konu yem oldu. Bölgede yem ihtiyacı için birlikler devreye girdi, çalışmalar başladı. Diğer yandan artan maliyetler nedeniyle bundan sonra yem fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu. Yemde fiyat artış hızı aralık ayında hız kesmesine rağmen ocakta tekrar ibre yukarı döndü. Üretim hammaddeleri nedeniyle neredeyse ağırlıklı olarak dışa bağımlı olan yem sektöründe bu sefer yükseliş nedeni kurdaki hareket değil, enerji, işçilik ve nakliye maliyetleri oldu. Ulusal Süt Konseyi’nin verilerine göre aralık ayında kilosu 2,05 TL olan mısır silajı fiyatı ocak ayında 2,23 liraya yine aralık ayında 4,4 lira olan kuru yonca fiyatı 5,34 liraya, 2,56 lira olan saman fiyatı 3,27 liraya yükseldi.

Geçen yıl 6,5 milyar dolarlık ithalat yapıldı

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun (TGDF) TÜİK’ten derlediği verilere göre 2022 yılında 6,5 milyar dolarlık hayvan yemi ithalatı yapıldı. Bu alanda ihracat ise 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hayvan sayısı azaldı, yeme talep düşecek

Döviz kurunda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bu nedenle ithal yem hammaddesi fiyatlarında da kısa vadede ciddi bir artış öngörülmüyor. Bu yıl hububat üretiminin fazla olması da bu beklentinin nedenleri arasında yer alıyor. Yem fiyatlarında hareket beklenmemesinin bir diğer önemli gerekçesi hayvan varlığındaki azalma yani gelirin maliyetleri karşılamaması nedeniyle üretimden vazgeçilmesi. Hayvan varlığı istatistikleri de bu tahmini destekler nitelikte. TÜİK’in hayvansal üretim istatistiklerine göre 2022 yılında sığır sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,6 azalarak 16 milyon 852 bin baş, manda sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 7,4 azalarak 171 bin 835 baş oldu.

Hemen harekete geçildi

Deprem bölgesi hayvan varlığı açısından önemli bir konumda bulunuyor. Bu nedenle yem üreticileri hiç bekletmeden, hızla bölgeye destek gönderdi. Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı M. Ülkü Karakuş depremin ikinci gününden itibaren bakanlıkla koordineli bir şekilde yem desteği vermeye başladıklarını söyledi. “Bakan yardımcıları ve 5 genel müdürlük koordinatörlüğünde işe başladık. Adres, konum, liste istedik. Epey bir miktar yem gönderdik. Üstümüze düşeni imkanlar dahilinde yapıyoruz” diyen Karakuş, yolların açık olmasının, yemin bırakılacağı kapalı bir alanın olmasının ve boşaltmanın yapılmasının önemli olduğunu belirtti.