Hayvancılıkta alternatif alanlara yatırım potansiyeli

17 Eylül 2020

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık ya da farklı alanlara yatırım yapmak isteyenlere yol gösterici olması amacıyla 3 ayrı rapor hazırladı. Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporlarda, arıcılık ve arı ürünleri üretimi, ipek böceği besleme evi ve dut bahçesi tesisi ile kaz kümesi kuruluşu gibi alanlarda yatırım potansiyeli bulunduğu bilgisi verildi.

"Kaz yetiştiriciliği gelir kapısı olabilir"

Raporda, kaz yetiştiriciliğinin dünyada ticari amaçla yapılan ve ülkelere ekonomik katkı sağlayan bir alan olduğu belirtilerek, "Ülkemiz, kaz varlığı açısından büyük bir nüfusa sahip olmasına rağmen kaz yetiştiriciliği profesyonellikten ve ticari amaçtan çok uzaktır. Ülkemizde kaz yetiştiriciliği sektöründe aile işletmeciliği modeli yaygın olup, damızlık kaz işletmesi ve ticari kaz işletmesi oldukça az sayıdadır. Son teknoloji tesisler ve modern entegrasyonlar sayesinde kaz yetiştiriciliği, vatandaşlarımız için bir gelir kapısı olabilir." ifadelerine yer verildi.

Profesyonel olarak kaz yetiştiriciliği yapmak isteyenlere yol gösterilmek istenildiği vurgulanan raporda, bu alanda yetiştiricilik yapmak isteyenler için kaz kümesi yapımından kaz civcivlerinin bakımına ve kaz kesimine kadar her konuya ilişkin detaylı bilgiler yer aldı. Raporda, kazdan elde edilebilecek et, yumurta ve tüy gibi ürünlerin ekonomik potansiyeline ve karlılığına işaret edildi.

"Arı ürünlerinin katma değeri yüksek"

Arı yetiştiriciliğine ilişkin raporda da Türkiye'nin bitki örtüsünün arı yetiştirmeye çok uygun olduğu ifade edildi. Raporda, "Özellikle arıcılık faaliyetlerinde ballı bitki çeşitliliği, bal üretimimizi olumlu yönde etkilemektedir. Günümüzde halihazırda hatırı sayılır sayıda bal üreticisine sahibiz fakat bal ve bal ürünleri, talebin her geçen gün katlanarak arttığı bir sektördür. Bu alanda yapılacak yatırımlar, üreticinin kazanç elde etmesini sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bal, polen, arı sütü, propolis, arı zehri ve arı ekmeği gibi arıcılık ürünlerinin ekonomik potansiyeline işaret edilen raporda, şu bilgilere yer verildi:

"Bal dışındaki arı ürünlerinin katma değeri yüksek olup son zamanlarda gıda takviyesi olarak kullanılmasının yaygınlaşması bu ürünlere olan talebi, güvenilirliğe olan ihtiyacı artırmaktadır. Sabit bir alan üzerine kendi kendine yeterli olacak şekilde alet-ekipmanla donatılacak entegre bir arı çiftliğinde arı ürünlerinin üretimi yapılarak, hijyenik şartlarda paket ve ambalajlanarak muhafazası sağlanacak ve perakende fiyatına satışa sunulabilecek dijital platformda rekabetçi bir sistemde kazanç elde edilecektir."

"İpekte büyük gelir hacmi var"

İpek böceği üretimine ilişkin hazırlanan raporda ise şunlar kaydedildi:

"Dünyada tekstil sektörünün en değerli materyallerinden biri olan ipek, üretiminin başka materyallere göre az olmasına rağmen çok büyük bir gelir hacmine sahiptir. Ülkemiz yaş koza ve tohum üretiminde dünyada ilk 10'da yer almaktadır. Son dönemlerde doğal ürünlere artan talep ve ipek üretimine duyulan ihtiyaç doğru orantılıdır. Türkiye, ipek üretimini artırma potansiyeline sahiptir ve yatırımcılarımız bu potansiyele gereken ilgiyi göstermelidir."

Kaynak: AA