Hedef 65 yılın en yüksek ihracat miktarına ulaşmak

08 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Almanya’nın Köln kentine düzenlenen ve dünyanın en büyük gıda fuarı olarak bilinen 100. Anuga Fuarı’nda, Türkiye, 106 ülke arasında 4’üncü büyük katılımcı oldu. Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı sektörünün öncü kuruluşu Marmarabirlik’in de katıldığı fuarda, Marmarabirlik ürünlerine ilgi yoğundu.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Dünya genelinde Gıda fuarı olarak en önemli organizasyonların başında Anuga, Fancy Food, Gulfood ve Sial gelmektedir. Marmarabirlik olarak katılım sağladığımızı ANUGA fuarında çok olumlu geri dönüşler alıyoruz” dedi. Marmarabirlik’in 2009’da 18 ülkeye ihracat yaptığını ve ortalama ihracatın 3 bin 400 ton olduğunu hatırlatan Asa, “Marmarabirlik, 320 barkodu olan ürünlerini, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 54 ülkeye doğrudan ihraç etmektedir. Bu yıl hedefimiz 1954 yılında kurulan Marmarabirlik’in en yüksek ihracat miktarına ulaştırmaktır” diye konuştu.

Marmarabirlik’in Turquality Marka Destek Programına dahil edilen Türkiye’de ilk kooperatif olduğuna dikkat çeken Başkan Asa, Avrupa’da pazar payını artırmak için hedef Pazar Almanya’nın Köln kentinde bir depolama tesisi inşa etme hazırlığında olduklaırnı kaydetti.

Türk gıda sektörünün toplam ihracat içinde yüzde 10’luk paya sahip olduğuna işaret eden Hidamet Asa şunları söyledi, “Ürün kalitesi ve devamlılığı çok önemli. Tüketicinin tercih ettiği doğallık, kalite ve en önemlisi de güven Marmarabirlik ürünlerinde mevcuttur.”