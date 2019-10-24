Hidamet Asa: “Sonunda başardık”

24 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tane zeytine verilecek desteğin 2020 bütçesine konulduğunu açıklaması ve zeytine kilogram başına 15 kuruş prim desteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylamasının ardından düzenleme Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Haber tüm zeytin üreticilerinde olduğu gibi bu desteğin çıkması için büyük çaba sarf eden Marmarabirlik’de zeytin üreticisi adına sevinçle karşılandı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Son 5-6 yıldır bu destek için Marmarabirlik olarak büyük çaba sarf ettik. Zeytin üreticisinin geleceği için büyük öneme sahip olan bu konu hakkında farklı dönemde görev yapan bakanlarımızı, milletvekillerimizi hazırladığımız dosyalarla sık sık bilgilendirdik. Başbakan Eski Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve milletvekilimiz Sayın Zafer Işık büyük katkı koydular, bu konunun gündemde kalmasına sağladılar” dedi.

“Bizim tek derdimiz üreticimize kalıcı çözümler üretmek, günü kurtarmak değil” diyen Başkan Asa, “Devletimiz tarafından zeytinyağına sağlanan teşvikin sofralık zeytine de verilmesi gerektiğini uzunca bir süredir dile getiriyorduk. Prim desteği ile birlikte sofralık zeytin üretiminin kayıt altına alınacağını, kaliteli üretim ve tüketimin artacağını her platformda dile getirdik ve hep savunduk. Yapılan bu desteğin olumlu geri dönüşlerini önümüzdeki yıllarda hep birlikte göreceğiz. Sonunda başardık” değerlendirmesini yaptı.

Sofralık zeytine verilecek teşvik sayesinde Türkiye’nin de İspanya ve İtalya gibi dünya genelinde lider bir oyuncu olabileceğini vurgulayan Asa, “Zeytine verilecek prim desteği ile bir taraftan ülkemizde yetişen zeytin üretimi kayıt altına alınırken, diğer taraftan rakiplerimizle sektörde rekabeti eşit şartlara getirmiş olacağız. Böylece haksızlık ortadan kalkmış olacak. Ayrıca bu destekle üreticimize katkı sağlamakla birlikte aynı zamanda ihracatçıya, sanayiciye ve tüketiciye de büyük faydası olacak. Sofralık zeytinde merdiven altı üretimin önüne geçilerek, halkımızın sağlıklı, güvenilir ürünler tüketmesine de katkı sağlayacak. Ayrıca bu destekle birlikte zeytin üretim ve tüketimin artması sağlanırken, sektörde haksız rekabette büyük ölçüde önlenecek” diye konuştu.