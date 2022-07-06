Hububat alımları bayramda devam edecek

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hasadın yoğunlaştığı süreçte üreticilerin mağduriyet yaşamaması için hububat alımlarına bayramda ve tatil günlerinde de devam edeceğini açıkladı.

TMO, normal günlerde yaptığı alımlara ilave olarak aşağıda belirtilen günlerde de alım yapacak.

8 Temmuz Cuma (Arefe Günü)

11 Temmuz Pazartesi (Bayramın 3. günü)

12 Temmuz Salı (Bayramın 4. günü)

13 Temmuz Çarşamba

14 Temmuz Perşembe

15 Temmuz Cuma

Ayrıca, pazar gününe denk gelen 17 - 24 ve 31 Temmuz günleri TMO alımları randevulu yapılacak. Randevular TMO'nun internet üzerinden veya TMO işyerlerine bizzat başvurarak alınabilecek.