Hububat sektörü ilk 10 ayda 5.9 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi

09 Kasım 2020

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) 2020 Ekim ayı ihracat raporunu açıkladı. Ekim 2020 ihracat rakamlarını değerlendiren İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, “Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörü, 2020 yılının Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 oranında artışla 5.9 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Sektör, Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren sektörleri arasında yerini aldı” dedi.

İHBİR’in özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinden ve olumsuz etkilerinden sıyrılarak çalışmalarını hızla sürdürdüğüne ve şu an 188 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Haluk Okutur, “Ülkemizin ekonomisinin gelişmesi ve büyümesi için koronavirüse rağmen, istikrarlı bir şekilde çalışan tüm ihracatçı dostlarımıza teşekkür ediyorum. 13,7 milyar dolar olarak belirlediğimiz 2023 yılı hedefimizi, özellikle pandemi döneminde oluşan ekonomik engellere rağmen değerli ihracatçı dostlarımızın azimli ve başarılı çalışmaları neticesinde gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

En fazla şeker ve şekerli

mamuller ihraç edildi

İhracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Okutur, İHBİR’in, ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.37 oranında artış ile yaklaşık 188 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdiğini söyleyerek, 2020 yılının Ocak- Ekim döneminde 188 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti. Okutur, en fazla ihracat yapılan ülkeleri ve ihracat rakamlarını şöyle değerlendirdi: “2020 Ekim ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke; ABD, Irak, Almanya, Birleşik Krallık ve Rusya oldu. Listenin birinci sırasında yer alan ABD'ye ihracatımız yüzde 18,08 değer bazında artış gösterdi. Birleşik Devletleri yüzde 8,32 değer bazında artışla Irak takip etti. Almanya’ya yapılan ihracatımız yüzde 2,68 değer bazında artış gösterirken Birleşik Krallık yüzde 17,37 Rusya’ya ihracatımız ise yüzde 37,37 değer bazında artış gösterdi. Geçen senenin aynı ayına göre ürün gruplarında değer bazında gerçekleşen artış oranları ise; şeker ve şekerli mamuller yüzde 22,23 artarak 45.706 milyon dolar, diğer gıda müstahzarları yüzde 11,89 artarak 43.429 milyon dolar, pastacılık ürünleri 0,96 artarak 40.804 milyon dolar ile en fazla ihraç edilen ürün grupları oldular.”

Kadın girişimciler programı 12 Kasım’da

Okutur, 12 Kasım’da ikincisi gerçekleşecek olan ‘İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu' hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Kadınlarımızın ihracat ailesine katılmalarını ve dünyada söz sahibi olmalarını istiyoruz. İHBİR olarak girişimci kadınlarımıza her konuda destek olup ihracat yapmaları için yollarını açacağız. 12 Kasım Perşembe günü saat 17.00’de zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek olan söyleşide bir girişimin büyüyerek nasıl ihracat yapar hale gelebileceği, markalaşma, girişimcilerin uzmanlaşacakları alanları belirlerken nasıl karar aldıkları gibi konular çok değerli profesyonellerin mentörlüğünde başarı hikayeleriyle birleştirilerek paylaşılacak. İHBİR olarak bu proje kapsamında tüm kadınlarımızı üretmeye ve ihracat yapmaya teşvik ediyoruz.”