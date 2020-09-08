Hububat Türkiye’nin en fazla ihracat yapan tarım sektörü oldu

08 Eylül 2020

Türkiye pandemi ile beraber tarım ürünü ihracatını artırmaya devam ediyor. Tarım ürünü tedarikinde gözde ülke olmaya aday olan Türkiye bu alanda ihracatta yine rekor kırdı. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Haluk Okutur, sektörlerinin, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13.37 oranında artış ile 545 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, Türkiye’de tarım alanında en fazla ihracat yapan sektörü olduğunu söyledi.

Pandemiye rağmen 188 ülkeye ihracat yapıldı

Ağustos ayında diğer aylara göre rekor artışların devam ettiğine dikkat çeken Okutur, İHBİR’in geçen senenin aynı ayına göre yüzde 3,37’lik artışla, 137 milyon 352 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, sekiz ayda 188 ülkeye ihracat yapıldığını kaydetti. İHBİR, ağustos ayında en fazla ihracatı; Irak, Birleşik Krallık, Suudi Arabistan ve İsrail’e yaptı. Okutur, “Birliğimiz geçen senenin aynı ayına göre Suudi Arabistan’a yüzde 69,91 İsrail’e yüzde 50,00, Irak’a yüzde 22,21 ve Birleşik Krallığa olan ihracatını da yüzde 6,69 oranında değer bazında artırdı” dedi. İHBİR üyelerinin; veri tabanı platformu sayesinde istedikleri tüm bilgilere kolayca ulaşabildiklerinin altını çizen Okutur, bunun yanında pandemiden ötürü fiziki buluşmaların yasaklanmasıyla birlikte, hızlıca hayata geçirilen sanal heyetler ve ticaret heyetleriyle de üyelerimizi en iyi firmalarla buluşturduk, yapılan görüşmeler neticesinde önemli iş birliklerine vesile olduk. Birlik olarak her zaman üyelerimizin yanında olacağız ve onlara her zorlu koşulda destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

En fazla pastacılık ürünleri ve

şekerli mamuller ihraç edildi

Geçen senenin aynı ayına göre şeker ve şekerli mamuller yüzde 7,29 artarak 30.122 milyon dolar, kakaolu ürünler ihracatımız yüzde 3,71 artarak 24 milyon 286 bin dolar, pastacılık ürünleri 0,78 artarak 28 milyon 226 bin dolara yükseldiğini aktaran Okutur, diğer gıda müstahzarları ise yüzde 1,77 artarak 29 milyon 902 bin dolar ile en fazla ihraç edilen ürün grupları olduğunu iletti.

“Kadın girişimcileri ihracata yöneltiyoruz”

Okutur, kadın girişimcileri cesaretlendirerek ihracata yöneltmek amacıyla “İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu” başlıklı bir program başlatıyor. Çevrimiçi panelle başlayacak olan program kapsamında ilerleyen dönemlerde sertifikalı online eğitimler de verilecek. İlk söyleşimiz 10 Eylül Perşembe Günü Saat 13.00’de başlayacak.