İHBİR eylül ayında ihracatını yüzde 30.6 artırdı

09 Ekim 2020

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) 2020 Eylül ayı ihracat raporunu açıkladı. Raporda yer alan verilere göre, 2020 Ağustos ayında 137 milyon dolar ihracat gerçekleştiren İHBİR, 2020 Eylül ayında 179.5 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek geçen aya göre, yüzde 30,58 rekor artışla İstanbul’da bulunan diğer birliklere göre ihracatını en fazla artıran birlik oldu. Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren ve ihracatını pandemi döneminde de artırmaya devam eden sektörleri arasında yer alan Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörü, 2020 Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,41 artışla 645 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

“İhracat ve iç tüketim konusunda önlemler alındı”

Pandemi sürecinde sadece sağlık alanında değil ekonomik alanda da dünya genelinde büyük dalgalanmaların yaşandığını ve bu durumun küresel anlamda değişikliklere sebep olduğunu vurgulayan İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, “Ülkemizde tarım alanında en fazla ihracat gerçekleştiren sektör hububat sektörü oldu. Türkiye’nin en fazla ihracat yapan sektörlerinden olan Hububat Sektörü, aynı zamanda ihracatını en yüksek oranda artıran sektörler arasında yerini aldı. Pandemiye rağmen İstanbul Hububat Birliği olarak, zorlu koşullarda da rekor kıran ihracat rakamlarımız, normalleşmeyle birlikte, artarak devam ediyor. Birçok ülke gıda krizi yaşarken, rafları boşalırken ülkemizde böyle bir durum yaşanmadı. Hatta 'ikinci dalga' riskine karşı tüm önlemler de alınmış durumda. İhracat ve iç tüketim açısından herhangi bir kriz söz konusu bile değil” dedi.

Birlikten 20 firma ilk 1000’de yer aldı

“Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2019” araştırmasının sonuçlarını değerlendiren Okutur, “Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı araştırması sonucunda İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin üyesi olan 20 firma listeye girerek bizleri gururlandırdı. Pandeminin getirdiği olumsuz ticaret ortamına rağmen, birliğimiz üyelerinin göstermiş olduğu bu başarıyı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

188 ülkeye ihracat yapıldı

İhracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Okutur, "Eylül ayında 179.5 milyon dolarlık ihracat yapıldığını söyleyerek, Ocak- Eylül döneminde 188 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti. Okutur, en fazla ihracatın yapıldığı ülkeleri açıklayarak şunları aktardı: “2020 Eylül ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke; İran, Irak, Birleşik Krallık, ABD ve Almanya oldu. En fazla ihracatımızı İran’a yüzde 266,29 değer bazında artışla gerçekleştirdik. İran’ı yüzde 34,46 artışla Birleşik Krallık takip etti. ABD’ye olan ihracatımız ise yüzde 18,39 değer bazında artış gösterdi. Şeker ve şekerli mamul ihracatımız eylül ayında, 12,68 ve kakaolu mamuller ihracatımız ise yüzde 11,35 arttı.”

“Üyelerimize e-bülten ve dergi hazırlıyoruz”

İhracatta kaydedilen olumlu gelişmelerin ülkemizin her koşulda ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyen Okutur, 2023 hedeflerine ilerleme yolunda birlik olarak yapılan yenilikleri kısaca şöyle kaydetti: “Üye firmalarımızın ihracatlarını artırmaları yolunda büyük çaba gösteriyoruz. Pandemi döneminde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden biri de aylık e-bülten hazırlamak oldu. Yine e- bültenlerimize bağlı olarak İhracat dünyasının rotası olacak bir de dergi hazırlıyoruz. Her sayısında özel bir temayı içerecek olan bu dijital ve basılı yayınlarımız teknik ve bilimsel veriler içeren, saygın, güvenilir akademik yayınlardan yararlanılarak yalın ve okunabilir bir dille hazırlanıp, ihracatçılarımızla buluşacak. Hedefimiz, dünyanın farklı ülkelerindeki iş modellerini ve ticari anlayışları ortaya çıkararak; üyelerimize uluslararası satış ve pazarlama hedeflerini belirlemelerinde rehberlik edecek etkili bir yayını sektörümüze ve ihracatçılarımıza hediye etmek. Hem e- bültenimizde hem de dergimizde ihracatçı üyelerimizi ilgilendiren çok faydalı bilgiler var. E- bülten ve dergimiz sayesinde üyelerimiz tüketici alışkanlıkları ve hangi ürünlere yoğunlaşmaları gerektiği konusunda bilgi sahibi olacaklar. Aynı zamanda e-bülten ve dergimizde güncel konularla ilgili röportajlar, uzman görüşleri ve Birliğimize üye olan ihracatçı firmalarımızı tanıtan özel bölümler de olacak.”