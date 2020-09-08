İHBİR, kadın girişimcileri ihracata teşvik etmek için program başlattı

08 Eylül 2020

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), kadın girişimcileri ihracata teşvik etmek için yeni bir program başlattı. ‘İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu’ başlığını taşıyan program kapsamında online paneller, seminerler ve eğitimler düzenlenecek. Eğitimlerde, gıda sektöründe önemli başarılara imza atan kadın yöneticiler, bilgi ve tecrübelerini aktaracak.

“Amacımız yol göstermek”

Programa ilişkin bilgi veren İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, “Kadın girişimcilerimizi daha da cesaretlendirecek, yol gösterecek bilgilendirme çalışmaları kapsamında, online söyleşi ve ilerleyen dönemlerde online eğitimler düzenleyeceğiz. Kadınlarımızın emeğini ekonomik bir değere dönüştürmek ve ihracatta önemli rol oynamalarını sağlamak adına, daha yolun başında olan başarılı kadınlarımızı bir araya getiriyoruz” dedi.

“Üretmeye teşvik ediyoruz"

Platformun kadın girişimcileri ihracata teşvik etmek amacıyla kurulduğunu aktaran Okutur, “Ülkemizin verimli topraklarında yetişen yerli ve milli değerlerimizden elde edilen çok kıymetli ürünlerin üretim sürecinden ihracat aşamasına kadar gösterilen özveriyi aynı zamanda ticari bir değer haline dönüştürmek üzere bu ürünlerin tanıtımı ile üretken ve vizyon sahibi kadın girişimcilerimizin ülke ihracatına katkılarını maksimum düzeye çıkarmak adına İHBİR olarak bu proje kapsamında çok değerli profesyonellerin mentörlüğünde tüm kadınlarımızı üretmeye teşvik ediyor ve destekliyoruz” diye konuştu.

İlk panel 10 Eylül'de

Program kapsamında gerçekleştirilecek olan ilk online panel, 10 Eylül Perşembe günü saat 13.00’de zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek. Panelde, bir girişimin büyüyerek nasıl ihracat yapar hale gelebileceği, nelere dikkat edilmesi gerektiği, karşılaştıkları engeller, yasal prosedürler, yola çıkış öyküleri, uzmanlaşacakları alanları belirlerken nasıl karar aldıkları, ürettikleri ürünlerin hikayeleri gibi konular işlenecek. Ayrıca ülke ihracatına katkı sağlamak için ne gibi hedefler belirlenmesi noktasında da konuşmacılar görüşlerini paylaşacak.

Sektörde faaliyet gösteren

kadınlar tecrübelerini aktaracak

Panele katılması planlanan bilgi ve tecrübelerini aktaracak olan konuşmacılar şöyle: İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, İHBİR Yönetim Kurulu Üyesi ve Reis Tarımsal Ürünler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, İHBİR Şube Müdürü Ayşe Ekinci, Big Chefs Kurucu Ortağı ve CEO’su Gamze Cizreli, ETÜDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Eker Süt Ürünleri ve Gıda San. Tic. A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker Güryel ve Akademisyen Dr. Zeynep İyiler. Program kapsamında kendi başarı hikayelerinden bahsedecek ve sorular yöneltecek olan kadın girişimcilerimiz ise: Ürettiği helvaları yurt dışına pazarlayarak çok önemli işler başaran Tatlan Pazarlama Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirket sahibesi Bahar Ķoçer Yurt, kendi başvurularıyla almış oldukları coğrafi işaretli ürün olan Elazığ’a özel kumda pişirilerek üretilen leblebiyi alıcıyla buluşturan Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Samiye Genç, kayısılı baklavasıyla ünlenen kadın girişimci Nalan Sakar, Yukarı Fırat Bölgesi’nden reyhan ürünleriyle tanınan kadın girişimci Ayfer Zencirkaya, Mevlevi tatlısıyla ünlenen Atiye Laçin, üretim hayatına pamuk şeker yaparak başlayan ve artan taleplerle yurtdışına ihracat yapar hale gelen İlknur Nebioğlu, "Organik Un" üretimi dahil olmak üzere 50’yi aşkın çeşidiyle Türkiye Un Sanayicileri arasında iyi bir konuma gelen Buse Tellioğlu, yol üstünde annesi Şerize Hanım ile yaptığı ev salçasını satarak işe başlayan ve şu an reçel, tarhana, erişte gibi ürünlerini yurtdışına ihraç eden Gülsüm Üstün, çocuklar için kurutulmuş meyve cipsi üreten Gülendar Kibaroğlu’nun da katılımlarıyla devamında sertifikalı eğitim webinarlarıyla sürdürülecek olan söyleşimize ücretsiz olarak tüm kadınlarımız davetlidir.