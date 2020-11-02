İHBİR, üyeleriyle Latin Amerika’ya sanal çıkarma yapacak

02 Kasım 2020

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle küresel ölçekte iş dünyasının hareket ve temas imkânlarının kısıtlandığı zorlu süreçte ihracatı ve ticareti geliştirmenin en önemli enstrümanlarından biri olan ‘Sanal İkili İş Görüşmeleri’ programları tüm hızıyla devam ediyor. İHBİR, bu doğrultuda Kolombiya’nın en büyük gıda firması Grupo Nutresa, sanal platformda üyelerinin katılımıyla 4 Kasım Çarşamba günü, 17.00 ile 20.00 saatleri arasında ikili iş görüşmelerinde bir araya gelecek.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri’nin (İHBİR), dünyanın dört bir yanından önemli alıcıların katılımlarıyla düzenlediği ‘Sanal İkili İş Görüşmeleri’nde bugüne kadar yaklaşık 870 görüşme sağlandı. İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, “Salgının ticaretimizin geliştirilmesine engel olmasına izin vermeksizin, ikili iş görüşmelerini sanal platformda sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Kolombiya'nın Medellin şehrinde 1920 yılında kurulan ve makarna, çikolata, bisküvi, işlenmiş et ve dondurma vb. ürün grupları ile Kolombiya’nın en büyük gıda firması olan Grupo Nutresa, sanal platformda İHBİR üyeleriyle ikili iş görüşmelerinde bir araya gelecek. Çikolata, bisküvi, atıştırmalık ürünler, makarna, dondurma ve genel gıda ürünlerini kapsayan görüşmeler

"Sektörümüzün tüm ürünlerinin

bilinirliği ve tüketimi artacak"

İHBİR tarafından, ücretsiz olarak organize edilen ikili görüşmeler kapsamında; Latin Amerika’nın prestijli gıda firmalarından biri olan Grupo Nutresa’nın üst düzey satın alma yetkililerinin katılımlarıyla, İHBİR üyesi firma temsilcileri sanal ortamda görüşmeler yapılacak.

Dünyada 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren ve pandemi sürecinde diğer birliklere göre en fazla ikili görüşme organize eden İHBİR’in, son üç ay içerisinde 870 iş görüşmesinin yapılmasına öncülük ettiğine vurgu yapan Okutur görüşmelerle ilgili şunları söyledi: “Üyelerimiz bu zorlu koşullarda, yurt dışında faaliyet gösteren büyük perakendeci ve süpermarket zincirlerinin üst düzey satın alma temsilcileriyle görüştüler. Bu ay gerçekleştireceğimiz görüşmelere katılacak olan Grupo Nutresa firması, holding olarak Kolombiya piyasasının yaklaşık yüzde 60’ına sahip olan; Kolombiya ekonomisinin ise yüzde 10 ’unu temsil eden güçlü bir firma. İstanbul Hububat Birliği olarak, yaptığımız ikili iş görüşmeleri kapsamında, ülkemize gelemeyen firma sahibi ve satın alma temsilcilerini üyelerimizle dijital ortamda ücretsiz olarak görüştürüyoruz. Böylece ülkemizin ihracat hacmini artırırken Latin Amerika’nın en saygın firmaları ile üyelerimizin yaptığı görüşmeler neticesinde sektörümüzün ve ürünlerimizin tanınırlığını da artırmış oluyoruz” dedi.