İHBİR’in hedef pazarı Latin Amerika

16 Ekim 2020

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR) dijital ihracat sürecinin başlamasıyla beraber her ay üyeleri için ücretsiz organize ettiği ikili görüşmeleri, pandemi sürecinde de tüm hızıyla devam ediyor. Latin Amerika’nın en prestijli süpermarket zincirlerinden ‘Disco Da Exito Uruguay’ firmasının yetkilileri ile İHBİR üyeleri arasında gerçekleşen ‘‘Sanal İkili İş Görüşmeleri’’ yapıldı.

Sanal platformda gerçekleştirilen ikili görüşmeler konusunda ‘İstanbul Hububat Birliği olarak öncüyüz ve ayda en az iki heyet gerçekleştiriyoruz’ ifadelerini kullanan İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, “İkili görüşmeler kapsamında ‘Disco Da Exito Uruguay’ firmasının yetkilileriyle üyelerimiz arasında yaklaşık 50 görüşme gerçekleşti. Eylül ayında aynı grubun Kolombiya temsilcisi ‘Almacenes Éxito S.A.’ ile yapılan sanal görüşmelerin ardından, aynı grubun ikincisi olan ‘Disco Da Exito Uruguay’ firması ile olan görüşmeleri de tamamlamış bulunuyoruz. Dünyanın perakende devleri arasında bilinen, 1898 yılında kurulan ve yaklaşık 227 bin çalışanı olan Fransız grup şirketi Guichard-Perrachon & Co’nun Latin Amerika’daki alt şirketleri olan ‘‘Almacenes Éxito S.A. Kolombiya’ ve ‘Disco Da Exito Uruguay’ zincirleri ile görüşmeleri tamamladık. Hedefimiz, ana şirketler grubunun Latin Amerika genelinde bulunan diğer zincirleri ile bağlantıları devam ettirerek, kıtada sektörümüzün tüm ürünlerinin bilinirliğini ve tüketimini artırmak. İkili görüşmeler sonrası görüşmelerin verimli ve başarılı geçtiğine dair olumlu geri dönüşler alıyoruz. Salgının ticaretimizin geliştirilmesine engel olmasına izin vermeksizin, hız kesmeden heyetlerimizi sanal platformda gerçekleştirmeye ve üyelerimize destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

800’ü aşan görüşme gerçekleşti

‘Disco Da Exito Uruguay’ firması ile İHBİR üyeleri arasında gerçekleştirilen görüşmeler de firma yetkilileri; çikolata, şekerli mamuller, atıştırmalık ürünler, yağ grubu, bakliyatlar, geleneksel ürünler, un ve unlu mamuller vb. ürün gruplarını, online ortamda dijital kataloglar ve firmaların web siteleri üzerinde inceleyerek görüşmeler gerçekleşti. Heyetlerin tüm hızıyla devam ettiğinin altını çizen Okutur, “Online görüşmeler çok verimli geçiyor. İhracatçı ve ithalatçı firmalar içerisinde bulunduğumuz süreç dolayısıyla bir ülkeyi ziyaret etmeden sanal ortamda ihracat görüşmelerini daha hızlı ve aktif olarak yapabiliyor. Son üç ay içinde üyelerimizin, 800’ü aşan sanal görüşme gerçekleştirmesini sağladık. Bu bizler için 800 iş birliğine öncülük etmek anlamına geliyor. Pandemi döneminde İHBİR olarak ihracat rakamlarımızı artırmamızdaki önemli nedenlerden biri de sanal heyetlerdir. Uluslararası piyasalarda ülkemizin rekabet edebilirliğinin artırılması ve Latin Amerika’da, ülkemizin sahip olduğu potansiyeli en etkin şekilde tanıtmak açısından ikili görüşmelerimize son derece önem veriyoruz. Talepler doğrultusunda diğer ülkelere yönelik organizasyonlarımızı da gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.