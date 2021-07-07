İhracatın Yıldızları ödüllendirildi

BURSA (DÜNYA) – UYMSİB tarafından 2019 İhracatın Yıldızları Ödülleri kapsamında platin, altın, gümüş ve bronz olmak üzere 4 kategoride toplam 139 firmaya, 89 ödül ve 50 ihracat başarı sertifikası verildi. 2020 İhracatın Yıldızları Ödülleri’nde ise yine 4 kategoride olmak üzere toplam 151 firmaya 92 ödül ve 59 ihracat başarı sertifikası verildi. UYMSİB’in 2019 Platin İhracat Ödülleri’nde ilk üçe giren firmalar Alara Tarım, Alanar Meyve ve Marmarabirlik olurken, 2020 Platin İhracat Ödülleri’nde ise ilk dörtte sırasıyla, Alara Tarım, Marmarabirlik, Perla Gıda ve Alanar Meyve yer aldı. Türk tarımının üretim gücünü ve kalitesini dünyaya gösteren firmalara ödülleri UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Aşkar ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan tarafından takdim edildi.

“Firmalarımızla gurur duyuyoruz”

Ödül alan firmaları tebrik eden UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Aşkar, “Ticaret hacmini artırma adına Birlik olarak yeni ve alternatif pazarlar üzerine pek çok çalışma ve etkinlik gerçekleştirdik. Bursa Siyahı İnciri’nin bilinirliliğinin çeşitli coğrafyalarda artırma adına Ur-Ge projesi başlattık. UYMSİB olarak üyelerimizin rekabet gücüne katkı sağlama adına gayret gösterdik. Üye firmalarımız da pandemiye rağmen fedakârca çalıştı ve 2020 yılında birlik üyeleri 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Bu güzel başarılarımızda katkısı olan herkese çok teşekkür ediyor, ödül alan firmalarımızı da tebrik ediyor, kendileriyle gurur duyuyoruz” diye konuştu.