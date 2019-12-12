İnegöllü çiftçiler kooperatif çatısı altında birleşti

12 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - İnegöl Belediyesi’nin tarıma ilişkin projeleri hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, Üreten Çiftçiler Kooperatifi bünyesinde TKDK desteği ile kurulacak soğuk hava deposunun projesinin onaylandığını ifade etti. Taban, kooperatife de şuana kadar 200 çiftçinin üye olduğunu duyurarak tüm çiftçilere davette bulundu.

Belediye Başkanı Alper Taban, 267 bin dekarlık ekilebilir alana sahip olan İnegöl’de 127 bin dekarlık alanın meyve arazisi olarak kullanıldığını söyledi. Taban, “Çok iyi bir meyve üreticisi bölgeyiz. Bunu da zaman içerisinde hem bölgemizde hem ülkemizde hem de uluslararası alanda daha iyi tanınır hale getireceğiz. Alım heyetlerini kooperatifimiz üzerinden şehrimize getirerek bu ürünleri almalarını sağlamak üzere adımlarımızı attık. Yaban mersini, şeftali ve çilek ile ilgili festivaller gerçekleştirdik. Bunların neticesinde tarafımıza ulaşarak bu ürünlerle alakalı bilgiler alıp nasıl alım yapılabilir noktasında girişimler olduğunu ifade edebilirim” dedi. Alper Taban, 5-8 Aralık tarihinde Ankara’da düzenlenen kooperatifçilik fuarında İnegöl Üreten Çiftçiler Kooperatifi’nin ilk kez boy gösterdiğini hatırlattı. Kooperatif bünyesinde 200 üye bulunduğunu belirten Taban, çiftçilere üye olmaları yönünde çağrıda bulundu.

6 buçuk milyon liralık soğuk hava deposu

Kooperatif bünyesinde planlanan soğuk hava deposu yapımı hakkında da bilgiler veren Taban, “Bildiğiniz gibi TKDK kurumuna yaptığımız bir girişim vardı. Projemizi yazdık. Beraberinde soğuk hava deposunun yapımı için dün itibariyle projeniz onaylanmıştır denildi ve sürecimiz başlamış oldu. Yaklaşık 6 buçuk milyonluk bir soğuk hava deposu yapılacak. Bu soğuk hava tesisinin bedelinin yarısını TKDK Kurumu karşılayacak. Deponun bizim için önemi büyük. Ürettiğiniz ürünleri anında satamayabilirsiniz. Pazarda istediğiniz fiyat dengesi oluşmamış olabilir. Dolayısıyla çiftçimiz burada değerli satış yapma imkanını yakalamış olur” diye konuştu.