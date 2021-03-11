"IPARD II-10. Başvuru Çağrı İlanı" proje başvuru süresi uzatıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) II Programı-10. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında, kırsala yönelik besi ve süt hayvancılığından kanatlı yetiştiriciliğine, meyve ve sebze ürünlerinden su ürünlerinin işlenmesine kadar çeşitli alanlardaki projelere ilişkin başvuru sürelerinin uzatıldığını bildirdi.

TKDK'den yapılan açıklamaya göre, kurum, kırsal alanlara yatırım yapacak girişimcilere "IPARD II-10. Başvuru Çağrı İlanı" kapsamında 1 milyar 125 milyon lira hibe verecek. Avrupa Birliği'nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu program kapsamında alınan başvurularda süre uzatımına gidildi.

Buna göre, "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" başlığı altında besi ve süt hayvancılığı, kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve yumurta tavukçuluğuna ilişkin başvuruların son tarihi 19 Mart'tan 2 Nisan Cuma günü saat 18.00'e kadar uzatıldı. Çevrim içi başvuru sistemi ise 30 Mart'ta saat 18.00'de kapatılacak.

"Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" başlığı altında süt, kırmızı et, kanatlı eti, meyve sebze ürünleri ve su ürünlerinin işlenmesine yönelik projelerin son başvuru tarihi ise 26 Mart'tan 9 Nisan Cuma günü saat 18.00'e kadar uzatıldı. Bu başvurularda çevrim içi başvuru sisteminin kapanma tarihi de 6 Nisan saat 18.00 olarak belirlendi.

Başvurular, öncelikle çevrim içi sistem üzerinden yapılıyor ve başvuru çıktılarıyla istenen diğer evrakın TKDK il koordinatörlüklerine teslim edilmesi gerekiyor.

Hibe kapsamındaki iller

Projelere ilişkin hibe kapsamında yer alan 42 il şöyle: "Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat."

Başvurulara ilişkin detaylı bilgiye TKDK'nin internet sitesinde yer alan "Başvuru Çağrı Rehberi"nden ulaşılabiliyor.