IPARD III Programı'nın toplam destek bütçesi 80 milyon Euro

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen ve 2011 yılından beri uygulanan IPARD I ve IPARD II programları kapsamında bugüne kadar 25 bin 489 tesis ve projenin ülkeye kazandırıldı. Programın büyük ilgi görmesi üzerine IPARD III Programı'nın bu yıl 81 ile yayıldığına işaret eden Yumaklı, şöyle devam etti:

"IPARD III Programı 2. Başvuru Çağrı İlanı da 28 Haziran'da yayımlandı. Çağrı ilanı, 'Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme' başlığıyla duyuruldu, bu çağrı ilanının toplam destek bütçesi 80 milyon Euro olarak belirlendi. Projede atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi (atık malzemelerin verimli şekilde yeniden kullanımı) ile ilgili olarak yapılacak harcamalar için de o harcamaya özel ilave olarak yüzde 10 hibe desteği sağlanabilecek. Proje başvurularındaki toplam hibe oranı ise yüzde 75'i geçemeyecektir."

Başvurular 29 Ağustos'ta sona eriyor

IPARD-III Programı 2. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında, yatırımcıların proje başvurularının online sistem kayıtlarını 12 Temmuz–16 Ağustos tarihlerinde https://onlinebasvuru.tkdk.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapabileceklerinin altını çizen Yumaklı, başvuru paketlerini de 29 Ağustos'a kadar 42 TKDK İl Koordinatörlüğü ve 39 ilde faaliyet gösteren TKDK İl İrtibat Ofislerine teslim edebileceğini aktardı. Başvuru çağrı ilanına ilişkin detaylı bilgilere, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Depremden etkilenenlere istisnai düzenleme

Program kapsamında desteklenen Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri altındaki yenilenebilir enerji sektörü projeleri değerlendirilirken başvuru sahiplerinin son 3 yıllık dönemdeki elektrik tüketim verileri inceleniyor. Bu çerçevede, IPARD III Programı 2. Başvuru Çağrı İlanı'nda Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yenilenebilir enerji projesi başvurusunda bulunacak girişimcileri mağdur etmemek amacıyla istisnai bir düzenleme yapıldı. Düzenlemeye göre, enerji sektörü kapsamında sunulacak projelerde, talep edilmesi durumunda üretime esas güç değerinin belirlenmesi için deprem öncesi dönem elektrik tüketim verileri dikkate alınacak.