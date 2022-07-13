Irak, Kerkük'te 180 bin ton buğday satın aldı

Irak Ticaret Bakanlığı'na bağlı Kerkük Hububat Şirketi Basın Sorumlusu Sali Salah, çiftçilerden buğday alımının son yılların en yüksek miktarı olduğunu söyledi. Çiftçilerden bir ay önce buğdaylarını satın alınmaya başladıklarını belirten Salah, şu ana kadar 180 bin 900 ton buğday satın alındığını belirtti.

Salah, çiftçilerden buğdayın tonunun 850 bin dinara (yaklaşık 570 dolar ) alındığını aktardı.

Daha önceki yıllarda satın alınan buğdayların karşılığındaki ödemelerde gecikme yaşandığını belirten Salah, ancak bu yıl hiçbir sorun ve ertelemenin olmadığını dile getirdi.

Salah, her yıl yaklaşık 200 bin ton buğday satın aldıklarını ancak Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gıda güvenliğinde meydana gelen krizden dolayı çiftçilerdeki tüm buğdayları satın alacaklarını sözlerine ekledi.