İş Bankası, 100. Çiftçi Buluşması etkinliğini gerçekleştirdi

Türkiye İş Bankası, 2016 yılından bu yana düzenlediği Çiftçi Buluşması etkinliklerinin 100.’sünü Manisa Saruhanlı’da gerçekleştirdi. Bankanın bugüne kadar 15.000’e yakın çiftçi ile bir araya geldiği etkinliğin 100’.süne de tarım üreticileri yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte; Banka’nın yılda bir ödemeli uygun faiz oranlı tarım kredileri, İmece Kart, İmeceMobil, sulama sistemleri kredisi, ELÜS Kredisi, Anında Tarım Kredisi, zirai dron kredisi gibi çiftçilerin finansal ihtiyaçlarına yönelik sunduğu ürün ve hizmetler anlatıldı. Ayrıca üreticilerin finansal okuryazarlığının arttırılmasına ilişkin gelir-gider dengelerini sağlama, finans kuruluşlarının sunduğu imkânlardan verimli şekilde faydalanma, maliyetlerini düşürme yöntemleriyle ilgili de bilgiler aktarıldı.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, 100. Çiftçi Buluşması’na ilişkin yaptığı açıklamada, tarım sektörünün ne kadar kritik olduğunun son dönemlerde daha da net bir şekilde anlaşıldığına dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Sahip olduğumuz coğrafi ve doğal koşullar sayesinde ülkemizde tarım sektörü önemli bir üretim potansiyeli barındırıyor. Biz de tarımın geliştirilmesi için her zaman üreticimizin yanında olduk, onların ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmet sunduk. Tarımsal üretimin değeri her geçen gün daha fazla anlaşılırken, üreticilere desteğimizi tarımı teknolojiyle birleştirerek aynı zamanda üreticilerin dönüşümünü de finanse ederek sürdürüyoruz. 6 yıldır devam ettirdiğimiz Çiftçi Buluşmaları’mızın 100.’sünü gerçekleştirmiş olmak, bu açıdan bizim için ayrı bir gurur ve kıvanç vesilesi.”