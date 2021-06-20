İthal kısrak ve aygırlar Türk Soy Kütüğüne vizeli kabul edilecek

ANKARA (DÜNYA)

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 20 Haziran günlü Resmi Gazetede yayımlanan tebliği ile ithal edilen kısrak ve aygırların, Türk Soy Kütüğü'ne kayıt ve damızlık belgesi müracaatı yaptığı yıl vizeli kabul edileceği duyuruldu. Ayrıca damızlık belgesi alacak aygır ve kısrakların koşu performans özellikleri yeniden test edilecek. Kararla, aygır ve kısrakların vizeleri, söz konusu raporun alınmasının akabinde, il müdürlüklerince yapılacak ve at kayıt defterlerine işlenerek bunların listeleri, her yıl aşım sezonunu takip eden ağustos ayı başına kadar Bakanlığa gönderilecek. Söz konusu süre daha önce kasım ayı başına kadar olarak belirlenmişti.