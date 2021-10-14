İYİ Parti'li Örs: Fındık fiyatları 2020 yılının da altında

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Örs, 2021 yılı fındık fiyatlarının hayal kırıklığı yarattığını belirtti. Fiyatın en az 35 TL olması gerektiğini söylediklerini dile getiren Örs, bugün fındık üreticisinin çok zor günler geçirdiğini söyledi.

Fındık alım sürecinin devam ettiğini, 2021 yılı fındık fiyatlarının 2020 yılı fiyatlarının da altında seyrettiğini anlatan Örs, "Bölgedeki üreticilerimiz fındık fiyatlarına çok tepkili." olduğunu belirtti. Örs, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, fındık alımındaki kriterleri, üretici lehine gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

Hüseyin Örs, "Bu destek miktarı, enflasyon artışını da göz önüne alarak artırılmalıdır. Pandemi sürecinde zor günler geçiren esnafımız ve işinden olan binlerce vatandaş için fındık, artık tek geçim kaynağı haline gelmiştir." diye konuştu.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar da fındık fiyatının bir şirket tarafından belirlendiğini ifade etti. Yabancı firmaların, "kedinin fareyle oynadığı gibi fındık üreticileriyle oynadığını" dile getiren Yaşar, "Devlet olarak bugün üreticinin yanında olmayıp ne zaman olacağız?" diye sordu.

Fındıkta girdi maliyetleri yüzde yüzün üzerinde artarken fındık fiyatlarının yüzde 30 geri çekildiğini söyleyen Yaşar, "Devlet, açıkladığı fiyatlar üzerinden satın almayı kendisi yapmalı ya da özel sektörün açıklanan fiyatların altında alım yapmasını engellemeli." diye konuştu.