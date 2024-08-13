İzmir'de damla sakızı üretiminin artırılması planlanıyor

Çeşme, Urla, Karaburun ve Seferihisar ilçelerinde 60 binin üzerinde sakız fidanı ve hasat olgunluğuna erişmiş sakız ağacı bulunduğunu ifade eden Mustafa Şahin, üreticilerin yıllık 200-250 kilogram sakız reçinesi hasadı yaptığını anlattı ve ekledi:

"Özellikle yarımadanın tamamında coğrafi işaretli sakız üretimini ve sakız ağacını hızlı bir şekilde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili kooperatifler ve yerel dinamiklerle hamlelerimizi yapıyoruz. Son dönemde tek bir alan içerisinde 8 bin civarında bir dikim yapılarak, belki de Türkiye'deki ve bölgedeki en büyük sakız parseli oluşturuldu. Hatta yavru vatan Kıbrıs'a da yaklaşık 2 bin civarında sakız fidanı göndererek orada da üretimini yaptırmaya çalışıyoruz."

Türkiye'nin damla sakızı ihtiyacının yaklaşık 10 ton olduğunu ifade eden Şahin, yapacakları çalışmalarla 5-6 yıl içerisinde, sakız reçinesi hasat miktarını yıllık 200-250 kilogramlardan 5-6 ton civarına çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Hasat öncesi ağaç çizim işlemi yapıldı

Çeşme Meteoroloji İlçe Müdürlüğü bahçesindeki sakız ağaçlarında hasat öncesi ağaç çizim işlemine, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da eşlik etti. Çizim yapılan ağaçlarda, 15 gün sonra hasat gerçekleştirilecek.