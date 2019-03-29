İzmir’de tarım OSB’lere talep, toplam alanı aştı
İzmir’de hayata geçirilmesi planlanan Dikili ve Menderes Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB’lerine gelen başvuru, söz konusu bölgelerin toplam alan büyüklüklerini aştı. (Ahmet Usman)
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