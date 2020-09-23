İzmir'in Gümüldür mandalinasına "coğrafi işaret"

23 Eylül 2020

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından İzmir'in Menderes ilçesinde yetişen satsuma cinsi Gümüldür mandalinasına Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verildiği bildirildi.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, yaptığı yazılı açıklamada, satsuma cinsi Gümüldür mandalinasının ilçenin önemli ürünleri arasında yer aldığını hatırlattı.

Ürün için Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alınması girişimlerinin sonuç verdiğini aktaran Kayalar, "Dünyanın en kaliteli mandalinası olan Gümüldür satsuma mandalinası için aldığımız coğrafi işaret belgesi, Gümüldür’den Selçuk’a kadar olan bölgeyi kapsıyor. Belge, ürünün markalaşması ve üreticimizin hem iç hem de dış piyasada satış olanaklarının artması adına büyük bir önem arz ediyor. Bu belgeyle kazanan üreticimiz, kazanan Menderes olacak. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Efemçukuru alfons üzümü için de girişimde bulunduklarını kaydeden Kayalar, bölgenin ürünlerine sahip çıkmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: AA