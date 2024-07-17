Kaliteli çay üretimi için gençleştirme budamalarında yeni dönem

Geçtiğimiz dönemde her yıl yedide bir oranında gençleştirme budamasına tabi tutulan ruhsatlı çay bahçeleri, alınan yeni karar gereğince her yıl onda bir oranında gençleştirme budamasına tabi tutulacak.

Budama dönemleri listelerle ilan edilecek

Üreticilerin onda bir oranında budayacakları alan miktarlarını gösterir listeler çay fabrikaları tarafından üreticilerin kayıtlı olduğu alım yerlerine veya muhtarlıklara budama zamanı başlamadan önce asılarak budama dönemi süresince ilan edilecek.

Budama tespit işlemlerinin tamamlanmasından itibaren en geç bir hafta içerisinde 'budama hak ediş icmali' beş gün süre ile askıya çıkarılacak. Tebliğ, 21 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.