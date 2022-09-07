KARADENİZBİRLİK, ayçiçeği avans fiyatını açıkladı

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), 2022 yılı yağlık ayçiçeği ön alım fiyatını belirledi.

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ayçiçeği hasadının Karadeniz Bölgesi genelinde devam ettiğini hatırlattı.

Genel rekolte miktarı, ürünün verimi, dünya fiyatları, döviz kuru gibi birçok faktörün ürün fiyatlarının şekillenmesinde belirleyici olduğuna işaret eden Erarslan, şunları kaydetti: "Birliğimiz yönetim kurulu, mevcut şartlar çerçevesinde üretici lehine azami gayret göstererek ayçiçeği ön alım fiyatını 10,5 lira/kilogram olarak belirlemiştir. Birlik olarak hedefimiz, 45 bin ton ürün mübayaa etmektir. Piyasada özellikle yurt dışı fiyatlarının daha cazip olmasıyla sanayicinin yurt dışı alımlarına yönelmesi, buna bağlı olarak fiyatların geri gelmeye başlaması, ayçiçeği üreticisinin kooperatiflere talebini artırmıştır. KARADENİZBİRLİK'in açıkladığı fiyat baz teşkil etmek üzere ön alım fiyatı olarak açıklanmış olup, değişen piyasa şartları çerçevesinde fiyat farkı verilmesi söz konusu olacaktır."

“Devletçe ödenen destekleme primleri artırılmalı”

Hazırlanacak plan çerçevesinde ödemelerin başlayacağını belirten Erarslan, şunları söyledi: "Piyasa şartları çerçevesinde birliğimiz, üretici lehine piyasayı regüle etmekte ve açıkladığı fiyat ile üreticinin sigortası olmaktadır. Türkiye'nin yağlı tohum ihtiyacının yaklaşık yarısı, yurt dışından ithalat ile karşılanmaktadır. Ülke çapında en fazla döviz ödediğimiz kalemlerden biri yağlı tohumlar ve bunların yan ürünleri olmaktadır. Türkiye yağlık ayçiçeği ve diğer yağlı tohumların üretimi için uygun toprak yapısına, ekim alanına ve iklime sahiptir. Ülkemizin mevcut yağlı tohum üretim potansiyeli istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde artırılmalıdır. Bunun için devletçe ödenen destekleme primlerinin artırılması ile teşvik edici uygulamaların devreye sokulması gerekmektedir. Yerli üretimin ve yerli üreticinin buluştuğu kooperatifler üst birliği olarak birliğimiz, tüm kaynaklarını yağlı tohum üreticilerinin mağdur olmaması ve üretimin devamı yönünde her zaman seferber etmiştir. Yeni ürün ön alım fiyatımızın üreticilerimiz ve Türk tarımı için hayırlı olmasını dileriz."