KARADENİZBİRLİK, ton başına 400 lira fark ödemesi yapacak

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, 2021-2022 sezonunda aldıkları 28 bin ton yağlık ayçiçeği için üreticilere ton başına 400 lira fark ödemesi yapacaklarını bildirdi.

KARADENİZBİRLİK'in her zaman olduğu gibi bir kez daha üreticisinin yanında olduğunu belirten Erarslan, “Birliğimiz, üreticinin mağdur olmaması, yağlık ayçiçeği ürünü ekiminin teşviki ve desteklenmesi için elindeki tüm imkanları kullanarak 2021-2022 iş yılında almış olduğu 28 bin ton yağlık ayçiçeği ürünü için üreticilerine yaklaşık 11 milyon lira farkın dağıtımına başlayacaktır.” ifadesini kullandı.

Ayçiçeği üreticisinin güçlenmesi ve ürününden gelir elde etmesinin önem taşıdığını vurgulayan Erarslan, “Ülkemizde yarısı ithal yoluyla karşılanan ayçiçeği ihtiyacının bir an önce yerli kaynaklardan giderilmesi gerekiyor. Ülke olarak halen en fazla dışarıya para harcadığımız tarım ürünlerinden birinin ayçiçeği olması üzüntü verici. Türkiye, başta ayçiçeği olmak üzere tüm yağlı tohum bitkilerinin yetiştirilebileceği uygun toprak yapısına ve uygun iklimine sahip bir ülke. Bu nedenle özellikle ayçiçeği potansiyelimizi en kısa sürede artıracak şekilde her türlü tedbir ve yatırım planı yapılarak hayata geçirilmeli." şeklinde konuştu.