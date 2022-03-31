KARADENİZBİRLİK'ten üretici ortaklarına 46 milyon liralık destek

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, yaptığı açıklamayla her ekim döneminde üretici ortaklarını tarlaya tohum atmadan desteklediklerini hatırlattı.

2022 yılı ekilişleri için de üreticilerin finansman ihtiyaçlarına ayni ve nakdi kredileri ile yardımcı olmaya devam ettiklerini vurgulayan Erarslan, "Birliğimiz bu amaçla 2022 yılı yağlı tohum ekilişlerine yönelik olarak üretici ortaklarımıza üretim öncesi tarla hazırlığı için 16 milyon lira tutarında nakdi kredi dağıtımı yaptı. Başta tohum, zirai ilaç ve yağ olmak üzere yaklaşık 30 milyon lira değerinde de ayni katkı sağlayarak toplamda 46 milyon lira tutarında kredi dağıttı. Sınırlı imkanlara rağmen ortak üreticilerimize hizmetlerimiz artarak devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

“Birliğimiz, piyasayı regüle ederek aşırı fiyat artışlarını önlüyor”

Hedeflerinin bölgede potansiyeli olan ayçiçeği üretimini artırmak ve ülke yağlı tohum ihtiyacının ithalat ile değil yerli üretimden karşılanmasına katkı sağlamak olduğunu belirten Erarslan, devamında şunları söyledi: “Son zamanlarda ortaya çıkan ayçiçeği yağı fiyatlarındaki aşırı dalgalanmanın önüne geçmek ve ayçiçeği üretiminin artırılarak ithalata bağımlı olmaktan kurtarmanın yolu yüzde 100 yerli üretim olup, üretim artışı için birliğimizce ayni ve nakdi kredi imkanları kullanılarak üreticilerimiz desteklenmektedir. Ancak yeterli artışın olması için kesinlikle devlet bir an önce (2022 yılı ekimi henüz başlayacakken) ürün destekleme primi ödeme miktarlarını önemli ölçüde artırmalı ve ekim yapılmadan açıklamalıdır. Ayrıca, üretici çiftçimizden kesilen yüzde 2 oranındaki ayçiçeği ürünündeki stopajın kaldırılması da ayçiçeği ekimini teşvik edecektir."

KARADENİZBİRLİK'in ülke ekonomisine katkı sunduğuna dikkat çeken Erarslan, "Birliğimiz üreticisinden aldığı hammadde ile ürettiği yüzde 100 saf ve helal sertifikalı olan KARADENİZBİRLİK markalı ayçiçeği yağı ile de tüketiciye hizmet veriyor. Bu konuda, piyasayı regüle ederek, aşırı fiyat artışlarını önlerken bölge ve ülke ekonomisine de katkı sunuyor.” dedi.