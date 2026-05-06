Karadeniz’de KOBİ’lere yeşil dönüşüm için 240 milyon liralık destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya’daki KOBİ’lerin yeşil dönüşüm odaklı yatırımlarına toplam 240 milyon liralık destek sağlayacak. Destek programıyla özellikle orta-yüksek ve yüksek teknolojili imalat, gıda, turizm, tekstil, hazır giyim ve akıllı tarım alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin büyümesinin desteklenmesi amaçlanıyor.

SoGreen Projesi çerçevesinde Türkiye genelinde 81 ilde uygulanmak üzere toplam 400 milyon dolarlık kaynak ayrıldı. Kalkınma ajansları aracılığıyla kullandırılacak bu desteklerle çevre dostu dönüşüm projelerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Program kapsamında KOBİ’lerin yanı sıra kooperatifler ve benzeri kuruluşların sürdürülebilir istihdam oluşturan projelerine finansman sağlanacak. Yedi yıl sürecek uygulamada, ekonomik ve sosyal etkisi yüksek yatırımların desteklenmesi planlanırken çevreye duyarlı ve yenilikçi altyapı projelerine de öncelik verilecek.

Proje başına 7,5 milyon liraya kadar finansman sağlanacak

OKA tarafından Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya’da gerçekleştirilecek yeşil dönüşüm yatırımları için proje başına minimum 2,5 milyon lira, maksimum 7,5 milyon lira destek verilmesi öngörülüyor.

Destek programıyla birlikte kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımının artırılması hedeflenirken, özellikle teknoloji yoğun üretim, gıda, turizm, tekstil, hazır giyim ve akıllı tarım alanlarında yapılacak yatırımlar öncelikli değerlendirilecek. Böylece işletmelerin kaynak verimliliği yüksek, çevre dostu ve sürdürülebilir üretim yapısına geçmesi amaçlanıyor.

Faizsiz ve kar payı olmadan geri ödeme imkanı

Geri ödemeli finansman modeli kapsamında işletmelere sağlanacak destekler, 6 ay geri ödemesiz dönem içerecek şekilde toplam 30 ay vadeli olacak. Ödemeler azami 24 ay eşit taksit halinde yapılabilecek ve işletmelerden herhangi bir faiz ya da kar payı talep edilmeyecek.

İklim değişikliğiyle mücadele, doğal kaynakların verimli kullanımı, döngüsel ekonomi ve çevrenin korunmasına katkı sağlayan projeler destek kapsamında öncelikli kabul edilecek. Ayrıca kadınlar, gençler ve kırılgan gruplar için yeni istihdam oluşturan ya da mevcut çalışanların şartlarını iyileştiren projelere avantaj tanınacak.

Başvuru sürecinde belirlenen kriterleri karşılayan işletmelere ek puan verilecek. Özellikle kadınlar veya 18-35 yaş aralığındaki gençler tarafından yönetilen ya da ortaklık yapısında çoğunluk payı bu gruplara ait olan KOBİ’ler öncelikli değerlendirilecek.

Bunun yanında, çalışanlarına Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca akredite edilmiş kuruluşlardan kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması eğitimi aldıran işletmeler de değerlendirme aşamasında avantaj elde edecek.