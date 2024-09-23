Karadeniz'de palamut fiyatları 3'e katlandı

Samsun'da palamudun tanesi 150 liradan satılıyor. Durum ile ilgili değerlendirme yapan Balıkçı Dündar Kırbaş, av sezonunun başında palamudun tanesinin 50 liradan satıldığını, daha sonra 70-80'i gördüğünü, şu an ise 130 ile 150 lira arasında satıldığını belirtti ve:

"Balıkta irileşme de var. 50 liraya sattığımız balığın şu an iki katı. Yani 400 gramdı balık, şu an 800-900 gram oldu" diye konuştu.

Mezgit 150, barbun 100 lira

Balıkçı Halit Bayrak da "Biz fiyatları yükseltmiyoruz. Kayıklar kötü hava şartları nedeniyle denize açılamadığı için balık az çıkıyor. Bu palamut bir ay daha çıkar nasip olursa. Bütün balık fiyatlarında artış var. Mezgit 150, barbun 100 lira, fiyatlar bu aralar biraz yüksek. Hamsi inşallah önümüzdeki ay çıkar" dedi.