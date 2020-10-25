Kariyerini bırakıp zeytinyağı işine girdi, ABD'ye ihracata başladı

25 Ekim 2020

İTÜ Metalurji Mühendisliği'nden mezun olan ve bir süre telekomünikasyon sektöründe yöneticilik yapan Nermin Gelbal Gökduman, 2012 yılında çocuklarına daha fazla vakit ayırmak ve kendisine daha iyi bir gelecek için hayatında yenilikler yapmaya karar verdi.

Edremit'te yazlıkları olan ve 50 dönüm zeytin bahçesi satın alan Gökduman, zeytinyağı imal etmeye başladı. Ürettiği zeytinyağlarını Çin, ABD, Japonya, İtalya, Belçika, İsrail, İngiltere'deki yarışmalara gönderen Gökduman, bu yıl New York World Olive Oil Competitions (NYIOOC ) 2020 yarışmasından altın madalya, JOOP Japonya Olive Oil Prize 2020 yarışmasında Domat zeytinyağıyla 'sınıfının en iyisi', London International Olive Oil Competitions 2020 yarışmasında altın madalya ödülünü aldı.

Bir süre sonra 150 dönüm bahçe daha alarak üretim kapasitesini artıran Gökduman, geçen yıl 15 milyon liralık yatırımla Havran'da soğuk sıkım zeytinyağı üretim fabrikası, restoran ve şarküteri ürünlerinin de yer aldığı 8 dönümlük tesisini açtı.

Tesiste 43 kişiye istihdam sağlayan Gökduman, ABD'nin New York eyaletindeki bir yarışmada kazandığı ödülün ardından oradaki bazı işletmelere de zeytinyağı göndererek satışa sundu. İşlerini büyüten Gökduman, zeytinlerinin yağını dünyanın dört bir yanına ihraç etmeyi hedefliyor.

"Her yıl üretimimizi yüzde 30 civarında artırıyoruz"

Tesislerinde Balıkesir'in yöresel ürünlerine yer verdiklerini söyleyen Nermin Gelbal Gökduman, yerli ve yabancı tatilcilerin tesislerine geldiklerinde Balıkesir'in tüm ürünlerini görebildiklerini aktardı. Geçen yıl 100 ton zeytinyağı, 100 ton zeytin üretimi yaptıkları bilgisini veren Gökduman, "Her yıl üretimimizi yüzde 30 civarında artırıyoruz. Bu yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 10 yıllığına 10 bin ağaç kiraladık. Tüm bakımlarını yaparak mümkün olduğunca doğal yollardan ağaçları koruyacak şekilde çalışıyoruz. Bakımını, hasadını düzgün ve zamanında yaparak bahçelerimizden her yıl ürün alıyoruz." dedi.

"Kaliteli ürün kullanmak isteyenlere ulaşmayı hedefliyorum"

Yurt dışında ilk önce Tayvan'a yağ gönderdiğini dile getiren Gökduman, "Geçen yıl ve bu yıl New York'taki yarışmada altın madalya kazandık. Bu yıl Amerika'ya zeytinyağı gönderdim, şu anda New York'ta ürünlerimiz satışa sunuluyor. İnşallah devamı da gelecek. Türkiye'deki kaliteli ürün kullanmak isteyen insanlara ulaşmayı hedefliyorum. İhracat konusunda bize çok talep geliyor. Şu anda kapasitemiz belirli bir oranda olduğu için bütün taleplere cevap veremiyoruz ama ABD ve Güney Kore'ye ürün yelpazesini genişleterek zeytinyağı göndermeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA