Kayısı üreticileri, taban fiyatı uygulaması istiyor

12 Mayıs 2020

Mehmet Nabi Batuk

Türkiye’nin sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85’inin karşılandığı Mut ilçesinde hasat çalışmaları başladı. Yaklaşık 63 bin dönüm arazi üzerinde üretimin yapıldığı sofralık kaysıda sezon sonuna kadar 120 bin ton rekolte beklediklerini ifade eden Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, başta Rusya olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına da ihracatın başladığını kaydetti.

Tarladaki sofralık kayısı satışlarının 6-8 TL arasında değiştiğini belirten Başkan Kar, fiyatın bazı aracı firmaların müdahalesi ile üretici aleyhine düşürülmesinden çekindiklerini kaydetti. Hıdır Kar, “Önceki yıllarda yaşadığımız gibi çiftçilerimizin tarla satış fiyatlarının birkaç tüccarın insafına bırakılmamalı. Eğer burada bir kontrol mekanizması geliştirilmezse geçmişte olduğu gibi satış fiyatları kayısı üreticilerinin aleyhine çok hızlı bir şekilde düşürülecektir. Bunun önüne geçmek için fındık ve buğdayda olduğu gibi kayısının TMO bünyesine alınmasını ve bir taban fiyatı uygulaması bekliyoruz. Eğer sofralık kayısıda alımlar devletimizin üzerinden yapılırsa üreticiler önceki yıllarda olduğu gibi mağdur olmaz.” dedi.

Gübre, zirai ilaç, elektrik ücretlerine gelen zamlar nedeniyle kayısı üretiminin olumsuz etkilendiğini belirten Başkan Kar, birçok üreticinin 2 aylık elektrik maliyetinin 25 bin TL’ye yaklaştığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Kayısı üreticilerimizin sulama işlemlerinde kullandığı elektrik ücretlerinde yaşanan artış nedeniyle çiftçilerimiz faturaları ödemekte zorlanıyor. Eğer fiyat düşürülmezse birçok çiftçimizin elektriği kesilecek ve bahçeler üretim sezonunda susuz kalacak. Gübre ve zirai ilaçlarda da ek destek ve teşvikler arttırılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Çiftçi: Kayısı fiyatlarında bir kontrol sistemi geliştirilsin

Sahip olduğu 800 dönüm bahçe arazisinin yaklaşık 110 dönümünde sofralık kayısı üreten Çiftçi Mehmet Şahin, ise şunları söyledi: “Devletimizden kayısı piyasasını kontrol altına almasını istiyoruz. Çünkü her yıl bazı tüccarların kayısı piyasasına üreticileri zarar ettirecek müdahaleleri oluyor. Fiyatlar üreticiler lehine hızlıca düşürülürken, aracı firmalar karlarını artırıyor. Bu yüzden kayısı fiyatlarının tüm kesimler için bir dengede sürdürecek bir fiyat kontrol sisteminin geliştirilmesini istiyoruz.”