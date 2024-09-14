Kayseri'de hibe destekleri hayvancılığa ilgiyi artırdı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü Halk Elinde Anadolu Manda Islahı Projesi ile İç Anadolu'da mandacılığın gelişmesine katkı sundu. Bakımı zahmetli olmasının yanında köyden kente göç gibi sebeplerle geçmişte sayılarında azalma yaşanan manda için verilen devlet desteği, hayvan sayısında artış sağladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği'ne süt sağım makinesi alırken, toplanan sütlerin işlenmesi için Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı da manda yoğurdu, peyniri, tereyağı ile kaymağının yapılabilmesi amacıyla tesis kurma aşamasında 1 milyon lira destek verdi. Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Topçu, 12 yıl önce İncesu ilçesinde kurulan birliklerinin 90 üyesi olduğunu söyledi. Topçu, o dönem manda sayısının 1600 olduğunu, devletin verdiği destekle bu sayının zamanla arttığını anlattı.

Verilen desteklerle mandıra kuruldu

Verilen desteklerle mandıra kurulduğunu, üretilen sütlerin düzenli toplandığını aktaran Topçu, "İktisadi işletmenin kurulması sayesinde de mandaya rağbet çoğaldı. Üreticilerimiz de memnun. Aradan geçen yıllarda manda sayımız da arttı. Manda ıslah projesi ile Kayseri'de 1800 hayvanı takip ediyoruz. Toplamda Kayseri'de 6 bin manda ile Türkiye genelinde beşinci sıradayız. Hayvan desteklemelerinde de gayet iyi durumdayız. 6 bin lira gibi anaç mandaya, 1000 lira doğan yavruya, damızlık vasfı seçilen yeni genç düvelerimize de 5 bin TL gibi hibe destek programını devletimiz açıkladı" dedi.

Üye sayısı 470'e ulaştı

Topçu, birlik üyesi sayısının da 5 kat artarak 470'e ulaştığını dile getirdi. Manda ürünlerinde de kaliteli bir üretimle markalaştıklarını belirten Topçu, manda yoğurdu, peyniri, tereyağı ile kaymak ürettiklerini sözlerine ekledi.