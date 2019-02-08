Kazakistan'dan tarım ithalatı yüzde 45 arttı

08 Şubat 2019

Türkiye'nin Kazakistan'dan tarım ürünleri ithalatı geçen yılın 11 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 44,6 artışla 109 milyon dolara çıktı.

2018 Ocak-Kasım döneminde Türkiye'ye satılan ürünlerin yüzde 26'sının un, dondurulmuş balık eti, bitkisel yağ ve diğer işlenmiş tarım ürünlerinden oluştuğunu açıklayan Kazakistan Tarım Bakan Yardımcısı Gulmira İsayeva, kalan kısmın da buğday, et, yağlı tohumlar ve diğer tarımsal hammaddeler olduğu bilgisini verdi.

İsayeva'nın verdiği bilgiye göre, Kazakistan geçen yılın 11 ayında toplam 2 milyar 660 milyon dolar değerinde tarım ürünü ihraç etti. Bu ülkenin başlıca pazarları arasında Türkiye, Çin, İran, Katar ve Kuveyt yer alıyor.

Kaynak: AA