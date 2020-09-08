Keçiboynuzundan ekonomiye yıllık 30 milyon TL katkı

08 Eylül 2020

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; gıda, ilaç, kozmetik, kağıt, otomotiv, dokuma, yem sanayi ve seramik endüstrisi gibi çok geniş bir kullanım alanı bulunan keçiboynuzu, ülke ekonomisine yıllık 30 milyon TL katkı sunuyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nün tıbbi ve aromatik bitkilerde üretimini desteklediği keçiboynuzundan 2019 yılında 955 ton ihracata karşılık 1 milyon 150 dolar gelir elde edildi.

Açıklamaya göre, Türkiye ormanlarında 14 bin 500 hektar sahada 3 bin 250 ton kullanılabilir keçiboynuzu bulunuyor.

Yüzde 70'i yabani ağaçlardan elde edilen keçiboynuzunun yıllık üretim miktarı TUİK üzerine 16 bin ton.

Antalya, Mersin, Adana ve Isparta kontür yoğun olarak gösterilen keçiboynuzu kayalık, kıraç, kuru ve en verimsiz topraklarda, hatta kumullarda bile yetişebilen bir bitki türü.