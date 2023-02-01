Kendileri kurdular, dünyaya açılıyorlar

Karasu ilçesi Paralı köyünde yaşayan 50 fındıkçı, tüccara sattıkları ürünlerini değerlendirmek amacıyla 2013’te Paralı Köyü Kuzey Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurdu. Fındığı paketleyip iç piyasaya sattıkları tesisi 2020’de Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteğiyle fabrikaya dönüştüren üyeler, kavrulmuş iç fındık, fındık içli draje ve tuzlu kavrulmuş fındık üretimine başladı.

Üye sayısının 100›ü geçmesiyle hedef yükselten kooperatif üyeleri, MARKA'dan ikinci kez almaya hak kazandıkları hibeyle üretim kapasitelerini 2 bin tona çıkarmaya ve Sakarya›nın fındığını ihraç etmeyi hedefliyor. Kooperatif Başkanı Özgür Uğur, fındığı pazarlama ve satma konusundaki sorunlarına kendilerince çözüm bulduklarını belirtti.

Kooperatif binasını ve 3 bin tonluk depo inşaatını üyelerin bizatihi çalışarak yaptığını anlatan Uğur, böylelikle fındığı emanet verme konusunun ortadan kalktığını aktardı.

MARKA’dan aldıkları yüzde 80’i hibeli krediyle üretim hattı kurduklarını kaydeden Uğur, “İşlerimiz büyümeye başlayınca tesiste eksik makinelerimiz vardı. MARKA'ya bir başvuru daha yaptık ve kabul edildi. Yaklaşık 2 milyon 750 bin liralık projemiz var. Bu hibe kredi önümüzü ihracata açacak. Biz artık yüzümüzü ihracata döndük” diye konuştu