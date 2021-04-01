KFMİB Başkanı Sevinç: 7 ayda 1,3 milyar dolarlık fındık ihraç ettik

Fındık ihracatına ilişkin açıklamalarda bulunan Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 1 Eylül 2020-31 Mart 2021 döneminde 185 bin 147 ton fındık ihracatı yapıldığını bildirdi.

Bu ihracat karşılığında 1 milyar 306 milyon 420 bin 561 dolar gelir sağlandığını açıklayan Sevinç, geçen sezonunun aynı döneminde 249 bin 971 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 642 milyon 837 bin 175 gelir elde edildiğini anımsattı.

Söz konusu dönemde miktar bazında 64 bin 824 ton, döviz girdisinde ise 336 milyon 426 bin 614 dolarlık azma olduğuna dikkat çeken Sevinç, "Ülkemiz ihracat gelirleri içerisinde en önemli ve yüksek net döviz getirisi olması yanında, bölgemiz ekonomi ve istihdamının motoru durumundaki fındık dış satımında yeniden hareketli günlere ulaşacağımız beklentisini kuvvetle koruyoruz. Mayıs ayı başı itibarıyla miktarını tahmin edebileceğimiz 2021 rekoltesinin de bu beklentimizle paralel oluşabilmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.