KFMİB Başkanı Sevinç: İhracatçı siyaset yapmaz, gerçekleri rakamlarla ortaya koyar

Murat GÜRSOY

Türkiye döviz kazandıran ürünlerin siyasete konu edilemesiyle ilgili konuşan Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, KFMİB olarak kanunla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olduklarını, aynı zamanda kısmen devlet hizmeti de icra ettiklerini söyledi.

KFMİB olarak hiçbir zaman siyasi tartışmalara dahil olmadıklarını kaydeden Sevinç, şöyle konuştu:

“Siyasetçilerin de görüşlerine cevap verme ihtiyacı duymadık. Bundan sonra da duymayacağız. Fındık ihracatının seyrinin ne olduğu net bir şekilde açıkladığımız rakamlardan bellidir. Bu rakamları okuyup, okuyamamak veya anlayıp, anlayamamak muhatapların kendi sorunudur. KFMİB, herhangi bir algı operasyonunun içerisinde olmaz. Açıkladığımız rakamlarda gerçeklerin dışında bir algıyı işaret etmez. Daima rasyonel gerçekleri konuşuruz. Ancak bu gerçekler zaman zaman herkesin hoşuna gitmeyebilir, bu normaldir. Bizim elimizde resmi rakamlar var. Bu rakamlara göre milletin bize verdiği görev çerçevesinde görüşlerimizi kamuoyuna duyuyoruz. Gerçekler bundan ibarettir. Algı operasyonu ise her gün bir algı operasyonundan bahseden kişilerin iştigal alanı olsa gerektir.”