KFMİB, fındık rekolte tahminini açıkladı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), 2021 yılı temmuz ayı çotanak sayımına göre fındık rekolte tahminini açıkladı.

KFMİB'den yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılında Doğu Karadeniz'de 500 bin 184, Batı Karadeniz'de 315 bin 152 ton olmak üzere Türkiye toplamında 815 bin 336 ton fındık rekoltesi tahmininde bulunuldu.

Açıklamada, Bakanlığın çalışmasında 686 bin ton rekolte tahmininde bulunulmasının basına yansımasına ilişkin ise, "Tarım Bakanlığı’nca henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen 2021 ürünü ülkemiz fındık rekolte tahmininin Tarım İl Müdürlükleri'nce 686 bin 412 ton/kabuklu olarak belirlendiğine yönelik bir tablonun sosyal medya aracılığıyla yayılması üzerine, bu rakamlara ulaşabilmenin ancak rekolte tesbitinde kullanılan bazı parametrelerde çok ciddi hatalar yapılması ile mümkün olabileceği tarafımızdan değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.