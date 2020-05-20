KFMİB’den Başkan Güler’in örnek projesine teşekkür

20 Mayıs 2020

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 'Fındığa Büyükşehir Eli Dokunuyor' projesini bu yıl da sürdürüp, salgın nedeniyle fındık hasadı için işçi bulamama endişesi yaşayan üreticilerin mahsulünü toplamayı hedefliyor.

Karadeniz Fındık ve Mamülleri ihracatçı Birliği Başkanı (KFMİB) Edip Sevinç Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin fındık için yapmış olduğu mücadeleyi takdir ettiklerini belirterek şunları söyledi; “Ülkemizin dünya üretim ve ihracatında lider konumda bulunduğu fındık, bir emtia olmasının ötesinde Karadeniz Bölgesi’ndeki nüfusun çok büyük bir kısmını ilgilendiren sosyo-ekonomik bir öneme haiz olmakla birlikte ihracatının sıfıra yakın ithal girdi içermesi nedeniyle cari açığımızın finanse edilmesine doğrudan katkı sağlayan stratejik bir milli ihraç ürünüdür. Bu bağlamda, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler tarafından yürütülmekte olan “Fındığa Büyükşehir Eli Dokunuyor” projesine 2020 yılında da devam edileceği hususunu büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız. Söz konusu projenin, ülkemizin en fazla fındık üretilen ili konumundaki Ordu’da bu sene gerçekleştirilecek hasadın COVID-19 salgınından asgari düzeyde etkilenmesine, üretici gelirlerinde azalma meydana gelmemesine ve istihdamda yaşanabilecek azalmanın önüne geçeceğine can-ı gönülden inanıyor, fındık üretiminde verim ve kalitenin artırılmasına yönelik çabalarından dolayı Sayın Güler’e en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Fındık üreticileri seyahat yasağından muaf tutulmalı

Pandemiden kaynaklanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle bahçelerine ulaşamayan çok sayıda fındık üreticisi bulunmasının da üretimi olumsuz etkilemesinden ayrıca endişe duyulduğunu da sözlerine ekleyen Sevinç şöyle devam etti; “Ağustos ayında verimli bir hasat elde edilebilmesi, içinde bulunduğumuz Mayıs ayı ve takip eden haftalarda fındık bahçelerinde tatbik edilmesi gereken gübreleme, ilaçlama ve diğer bakım çalışmalarının zamanında yapılması ile de doğrudan ilişkili olup, Karadeniz bölgesi dışındaki büyük şehirlerde yaşayan ve pandemiden kaynaklanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle bahçelerine ulaşamayan çok sayıda fındık üreticisi bulunmasının da üretimi olumsuz etkilemesinden ayrıca endişe duyulmaktadır. Bu bağlamda gerçekleştirilen projede bahçe bakımına yönelik düzenlemelere de yer verilmesi hususu ile Çiftçi Kayıt Sistemi’nde bulunduklarını belgelendirmek kaydıyla, fındık üreticilerinin de çay üreticileri örneğinde olduğu gibi seyahat kısıtlamalarından muaf tutulmalarına yönelik düzenlemeler yapılmasını teminen Zat-ı Alilerince ilgililer nezdinde müzahir olunması, başta fındık üreticilerimiz olmak üzere tüm sektör tarafından şükran, takdir ve minnetle karşılanacaktır. “

Başvurular 1 Haziran’da başlayacak

'Fındığa Büyükşehir Eli Dokunuyor' projesinden yararlanmak isteyen bahçe sahipleri ve işçiler belediyesi tarafından oluşturulan platform merkezine ulaşarak kayıt ve talep oluşturacak. 1 Haziran tarihinde başlayacak ve fındık sezonu boyunca sürecek olan başvurular hafta içi 08.00- 17.00 saatleri arasında yapılabilecek.